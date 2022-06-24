Новости экономики за 24.06.2022
Цифровые сертификаты на золото – новый инвестиционный инструмент. Кто заинтересован в таких финансовых активах? Мировой спрос на халяльную продукцию аналитики оценили в полтора триллиона долларов в год. Будет ли наша страна наращивать производство продовольствия со знаком «халяль»? Почему Вьетнам заинтересован в покупке белорусских кондитерских изделий и спиртных напитков.
Обо всем подробнее Наталья Надольская в экономическом обзоре дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПОСТАВКИ ВО ВЬЕТНАМ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬСЯ
Наша молочка уже зарекомендовала себя на вьетнамском рынке. Ведется работа по сертификации мяса. Есть заинтересованность в покупке белорусских кондитерских изделий и спиртных напитков. В свою очередь белорусский потребитель хорошо знаком с такими традиционными вьетнамскими товарами, как шелк, морепродукты, чай и кофе. В последнее время получают широкую известность вьетнамские микросхемы, электронная техника. Большой потенциал имеют поставки вьетнамских фруктов.
Халяльная продукция – один из наиболее быстрорастущих сегментов глобального рынка продовольствия (подробности).
БЕЛАРУСБАНК ВВЕЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ С ИНОСТРАННЫХ ДЕНЕГ
Беларусбанк ввел ограничение на снятие наличных денег в банкоматах по карточкам VISA, Mastercard и UnionPay International, которые выпущены банками-нерезидентами. Теперь владельцам таких карточек разрешено снимать в банкоматах с одной карточки только 500 белорусских рублей в неделю. Также банк увеличил комиссию за выдачу наличных в белорусских рублях в своих отделениях с карточек VISA и Mastercard иностранных банков. Теперь вознаграждение банка за эту операцию возросло с 2,5 % до 15 % от суммы.
«ЗОЛОТЫЕ СЕРТИФИКАТЫ» – НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Санкт-Петербургская валютная биржа может начать торговать цифровыми сертификатами на золото, хранящееся в банках. По задумке, золотой слиток будут регистрировать на цифровой платформе, после чего ему присвоят так называемый сертификат. Владелец слитка сможет продавать актив без перемещения золота по счетам. При желании он сможет даже получить слиток на руки. Соглашение о создании такой системы было подписано в рамках Петербургского экономического форума.
Белорусы смогут лично проверять, платит ли работодатель взносы в ФСЗН. Для этого появится приложение – читайте далее.