Новости экономики за 24.06.2022

Цифровые сертификаты на золото – новый инвестиционный инструмент. Кто заинтересован в таких финансовых активах? Мировой спрос на халяльную продукцию аналитики оценили в полтора триллиона долларов в год. Будет ли наша страна наращивать производство продовольствия со знаком «халяль»? Почему Вьетнам заинтересован в покупке белорусских кондитерских изделий и спиртных напитков. Обо всем подробнее Наталья Надольская в экономическом обзоре дня в программе Новости «24 часа» на СТВ. ПОСТАВКИ ВО ВЬЕТНАМ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬСЯ

Наша молочка уже зарекомендовала себя на вьетнамском рынке. Ведется работа по сертификации мяса. Есть заинтересованность в покупке белорусских кондитерских изделий и спиртных напитков. В свою очередь белорусский потребитель хорошо знаком с такими традиционными вьетнамскими товарами, как шелк, морепродукты, чай и кофе. В последнее время получают широкую известность вьетнамские микросхемы, электронная техника. Большой потенциал имеют поставки вьетнамских фруктов. Халяльная продукция – один из наиболее быстрорастущих сегментов глобального рынка продовольствия (подробности). БЕЛАРУСБАНК ВВЕЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ С ИНОСТРАННЫХ ДЕНЕГ

Беларусбанк ввел ограничение на снятие наличных денег в банкоматах по карточкам VISA, Mastercard и UnionPay International, которые выпущены банками-нерезидентами. Теперь владельцам таких карточек разрешено снимать в банкоматах с одной карточки только 500 белорусских рублей в неделю. Также банк увеличил комиссию за выдачу наличных в белорусских рублях в своих отделениях с карточек VISA и Mastercard иностранных банков. Теперь вознаграждение банка за эту операцию возросло с 2,5 % до 15 % от суммы. «ЗОЛОТЫЕ СЕРТИФИКАТЫ» – НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ