Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития посетит Беларусь

Новости Беларуси. Запланированы встречи с высшим руководством деловых кругов, банками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будут подписаны несколько проектных соглашений в государственном и частном секторах. Со времени принятия четырехлетней стратегии для Беларуси Европейский банк реконструкции и развития активизировал свои усилия по поддержке инициатив в области реформирования с помощью инвестиций. В 2017 году банк выделил Беларуси 163 миллиона евро в рамках 14 проектов.