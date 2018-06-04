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Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития посетит Беларусь

04 июня 2018 17:19
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Новости Беларуси. Запланированы встречи с высшим руководством деловых кругов, банками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Будут подписаны несколько проектных соглашений в государственном и частном секторах. Со времени принятия четырехлетней стратегии для Беларуси Европейский банк реконструкции и развития активизировал свои усилия по поддержке инициатив в области реформирования с помощью инвестиций. В 2017 году банк выделил Беларуси 163 миллиона евро в рамках 14 проектов.

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# Банк развития # Экономика # Фотофакт

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