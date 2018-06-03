За три года выбиться в лидеры отрасли. Секрет успеха Мозырского опытного лесхоза — репортаж СТВ

Новости Беларуси. Мозырский опытный лесхоз признан лучшим экспортёром страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году предприятие поставило своим иностранным партнёрам продукцию на сумму свыше 5 миллионов долларов. Причём почти половина экспорта – это результат глубокой переработки древесины, организованной самим лесхозом.

Вот она, минута славы. Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший экспортер года». Мозырский опытный лесхоз лучший в отрасли. 5 миллионов 263 тысячи долларов экспортной выручки в 2017 году. За этими сухими цифрами кроется настоящий трудовой подвиг сотен людей.

Виктор Бутьковец, начальник лесопункта Мозырского опытного лесхоза:

2017 год тяжелый был. Бурелом был. Сложная, сейчас нет лёгкой работы. Нужно, чтобы всё железное было: и нервы, и всё остальное. На сегодня у нас достойная работа и достойная оплата.

К разработкам бурелома в середине 2017 года добавились насаждения усыхающие из-за нашествия короеда. Заготовить в кратчайшие сроки и не дать превратиться в дрова нужно было древесину на рекордной площади в полторы тысячи гектаров.

Максимальная загрузка собственного производства пиломатериалов дала 650 тысяч долларов выручки.

Александр Добриян, СТВ:

Вот они, золотые горы Мозырского лесхоза. Пока кто-то сетует на низкую ликвидность дровяной древесины, здесь её превратили в высокорентабельную статью экспорта. Древесную щепу покупают страны Евросоюза. За 2017 год её продали более чем на полтора миллиона долларов, с начала 2018 года уже на миллион.

Хозяйский подход и своевременные инвестиции. Такую тактику выбрал для своего предприятия молодой руководитель Андрей Марачковский. Для того чтобы вывести предприятие в лидеры отрасли ему понадобилось всего 2 года напряжённой работы.

Андрей Марачковский, директор Мозырского опытного лесхоза:

Непростые условия прошлого года, ставилась задача не потерять ни одного рубля. Вкладывали большие инвестиции, приобретали технику, привлекали сторонних заготовителей.