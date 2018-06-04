«Индия – наш важнейший партнёр в Юго-Восточной Азии». Индия планирует открыть производство в Беларуси

Новости Беларуси. Индия намерена развивать собственное производство в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной площадкой станет особая экономическая зона в Оршанском районе.
Новости Беларуси. Индия намерена развивать собственное производство в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной площадкой станет особая экономическая зона в Оршанском районе.
Об этом сообщили сегодня, 4 июня, на бизнес-форуме в столице. Он собрал представителей 15 иностранных компаний и 50 отечественных предприятий, которые представляют различные отрасли экономики.
В проект «Бремино-Орша» уже инвестировано более 40 миллионов рублей. К концу года планируется запуск автомобильного терминала. В проекте – создание железнодорожного.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Речь идет о том, чтобы кредитная линия Индии в отношении белорусских проектов в 100 миллионов долларов – именно привилегированные условия, чтобы этот проект стал пилотным.
У нас очень хорошо пошли новые темы, такие как сотрудничество в фармацевтике. Мы в целом видим, что Индия – это наш важнейший партнер в Юго-Восточной Азии.
Панкадж Баджак, управляющий директор компании Bajaj Industries LTD:
Очень важно, что такая инициатива позволит создать определенную экономическую зону, по дорогам которой можно будет доставлять продукцию в страны Балтии, Россию и Украину. Это важная инициатива, которая поможет развивать сотрудничество не только между Беларусью и Индией, но и распространять продукцию, производимую в Орше, в соседние страны. Это очень перспективно.
Ожидается, что особая экономическая зона в Витебской области станет основной площадкой для продвижения товаров на рынок европейского экономического союза. Индийские компании планируют разместить под Оршей производства, которых нет в Беларуси.