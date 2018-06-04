«Индия – наш важнейший партнёр в Юго-Восточной Азии». Индия планирует открыть производство в Беларуси

Новости Беларуси. Индия намерена развивать собственное производство в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной площадкой станет особая экономическая зона в Оршанском районе.

Об этом сообщили сегодня, 4 июня, на бизнес-форуме в столице. Он собрал представителей 15 иностранных компаний и 50 отечественных предприятий, которые представляют различные отрасли экономики. В проект «Бремино-Орша» уже инвестировано более 40 миллионов рублей. К концу года планируется запуск автомобильного терминала. В проекте – создание железнодорожного.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Речь идет о том, чтобы кредитная линия Индии в отношении белорусских проектов в 100 миллионов долларов – именно привилегированные условия, чтобы этот проект стал пилотным. У нас очень хорошо пошли новые темы, такие как сотрудничество в фармацевтике. Мы в целом видим, что Индия – это наш важнейший партнер в Юго-Восточной Азии.