Новости экономики за 04.06.2018

Новости Беларуси. Как Индия намерена развивать собственное производство в Беларуси, как белорусы научились экономить воду в промышленных масштабах и какова программа визита в Беларусь вице-президента Европейского банка реконструкции и развития. Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития посетит Беларусь

Индия намерена развивать собственное производство в Беларуси. Основной площадкой станет особая экономическая зона в Оршанском районе. По сути это реализация договоренностей, достигнутых в сентябре на бизнес-форуме в Нью-Дели. Он проходил в дни официального визита нашего Президента в столицу Индии.

Белорусско-индийский бизнес-форум собрал в столице представителей 15 иностранных компаний и 50 отечественных предприятий, которые представляют различные отрасли экономики. В проект «Бремино-Орша» уже инвестировано более 40 миллионов рублей. К концу 2018 года планируется, запуск автомобильного терминала. В проекте – создание железнодорожного.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Речь идет о том, чтобы кредитная линия Индии в отношении белорусских проектов в 100 миллионов долларов – именно привилегированные условия, чтобы этот проект стал пилотным. У нас очень хорошо пошли новые темы, такие как сотрудничество в фармацевтике. Мы в целом видим, что Индия – это наш важнейший партнер в Юго-Восточной Азии.

Панкадж Баджак, управляющий директор компании Bajaj Industries LTD:

Очень важно, что такая инициатива позволит создать определенную экономическую зону, по дорогам которой можно будет доставлять продукцию в страны Балтии, Россию и Украину. Это важная инициатива, которая поможет развивать сотрудничество не только между Беларусью и Индией, но и распространять продукцию, производимую в Орше, в соседние страны. Это очень перспективно. Ожидается, что особая экономическая зона в Витебской области станет основной площадкой для продвижения товаров на рынок экономического союза. Индийские компании планируют разместить под Оршей производства, которых нет в Беларуси. НАУЧИЛИСЬ ЭКОНОМИТЬ