Весомый вклад: 15 комбайнов из Несвижа отправятся на помощь в Борисовский район

Новости Беларуси. Некоторые хозяйства работы в поле закончат гораздо раньше 20 августа. Так, в Несвижском районе планируют завершить уборку уже к середине недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, сидеть сложа руки аграриям не придется: они сразу же поедут на помощь соседям. Так 15 комбайнов Несвиж отправит в Борисовский район.