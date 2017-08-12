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Весомый вклад: 15 комбайнов из Несвижа отправятся на помощь в Борисовский район

12 августа 2017 19:01
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Новости Беларуси. Некоторые хозяйства работы в поле закончат гораздо раньше 20 августа. Так, в Несвижском районе планируют завершить уборку уже к середине недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, сидеть сложа руки аграриям не придется: они сразу же поедут на помощь соседям. Так 15 комбайнов Несвиж отправит в Борисовский район.

Весомый вклад: 15 комбайнов из Несвижа отправятся на помощь в Борисовский район-1

Сергей Костюкевич, комбайнер:
Чувствуется гордость за то, что вкладываешь свой труд в уборке урожая. Работаю на энергонасыщенном тракторе. Хватит работы, сейчас посевная начнется, я тоже задействован.

Сам посеял – сам и убрал.

Весомый вклад: 15 комбайнов из Несвижа отправятся на помощь в Борисовский район-4

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат снов»:
Погода помогает, техника не подводит, у людей настроение очень хорошее. Работаем с утра до поздней ночи, пока можно работать в поле.

Идет уборка без потерь: урожайность более 95 центнеров.

Можно сказать, что это будет весомый вклад в копилку зернового клина и Несвижского района и дважды орденоносной Минской области.

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания # Николай Радоман # Сергей Костюкевич

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