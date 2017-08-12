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400 звонков в сутки, рабочий день от рассвета до заката: как «вытягивают» проблемные хозяйства

12 августа 2017 18:48
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Новости Беларуси. И все же страда-2017 дается аграриям непросто. Есть хозяйства, где сегодня испытывают трудности с уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это и проблемы с техникой, и отсутствие нужных кадров.

Такие предприятия на особом контроле у местной власти. Напоминаем: на селекторном совещании по жатве Александр Лукашенко потребовал, чтобы председатели райисполкомов взяли под личную ответственность такие предприятия.

Иван Лавринович, председатель Лиозненского райисполкома:
Подъезжаем к ОАО «Рубежница». Хозяйство считается проблемным. В каком плане: в свое время объединили пять хозяйств в одно.

Естественно, объединили не самые лучшие хозяйства.

Практически половина пашни песчаная и каменистая, здесь высокую урожайность получишь едва ли. Хватает и других проблем. Глава Госконтроля во время селекторного совещания доложил Президенту о сложном положении дел в этом хозяйстве в Лиозненском районе. Сегодня основные вопросы уже решены. Те, что возникают, стараются исправить на ходу.

400 звонков в сутки, рабочий день от рассвета до заката: как «вытягивают» проблемные хозяйства-1

Софья Бухалович, директор ОАО «Рубежница»:
Все 8 комбайнов с помощниками в поле. Есть острая нехватка именно механизаторских кадров, которые должны осуществлять остальной комплекс работ, в которые нам необходимы сейчас.

Иван Лавринович:
Есть резерв механизаторских кадров на экстренный случай – трактористы с категорией, которые могут помочь. К концу дня мы решим вопрос. Два тракториста с ЖКХ и два тракториста с лесхоза.

Иван Лавринович семь лет как руководитель в Лиозненском крае.

По образованию – агроном, организовывал не раз и посевные, и уборочные. Поэтому глаз наметан: и неисправность комбайна выявить, и колос какой убрать в первую очередь – видит.

Иван Лавринович:
Сегодня утром мне позвонил Анатолий Иванович, что сломался трактор. Как его решить? Именно коробка. Сегодня утром я договорился с директором завода мотороремонтного. Сегодня мы сдаем зерно, сегодня отвозим туда коробку. И завтра к вечеру должна коробка быть отремонтирована.

400 звонков в сутки, рабочий день от рассвета до заката: как «вытягивают» проблемные хозяйства-4

Вячеслав Дятел, механизатор ОАО «Новая Дубрава»:
Проблем таких нет. Ну, вот стараемся, чтобы запчасти были. И все. По-быстрому делаем, со временем не считаемся.

В хозяйстве «Новая Дубрава» и руководитель новый.

За последние три года сменили трех – сложно было подобрать хозяйственного. Нынешний меньше чем за полгода демонстрирует результат: вывел в плюс показатели по молоку. Если повезет и с урожаем, из особо подконтрольных хозяйств перейдет в стабильные.

400 звонков в сутки, рабочий день от рассвета до заката: как «вытягивают» проблемные хозяйства-7

Анатолий Семченков, директор ОАО «Новая Дубрава»:
Уборка идет, и одновременно ведем кормозаготовку, подготавливаем технику к посеву озимых. Что-то ломается, но район помогает, запчасти. Змагаемся понемножку.

Урожайность 29 центнеров с гектара – выше, чем в 2016 году.

Пока, правда, убрали десятую часть зерновых.

Анастасия Бут, СТВ:
Неравномерное созревание зерна для Витебской области проблема номер один. Условно говоря, если на эту сушилку привезти 60 тонн пшеницы влажностью 25-27 %, на выходе получится 45 тонн. Потери огромные, что обязательно скажется на себестоимости.

400 звонков в сутки, рабочий день от рассвета до заката: как «вытягивают» проблемные хозяйства-10

Сегодня влажность зерна на Лиозненских землях в районе отметки 25. Аграриям – два-три погожих дня, тогда и отходов будет меньше, и на газу можно сэкономить. 

Иван Лавринович:
Главой государства уже не первый год акцент делается на проблемных хозяйствах, которые есть в каждом районе. У нас их три. Каждый день разговариваю с руководителями хозяйства и выезжаю туда – в одно, потом второе – для того, чтобы решить проблемные вопросы. Это организация труда, это состояние дисциплины, это наличие техники, ремонт, технологические вопросы.

400 звонков в сутки, рабочий день от рассвета до заката.

Признается: селекторное совещание Президента – это действенный импульс не только для руководителей, но и для подчиненных. Веселее идет и работа в поле.

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания # Анастасия Бут # Иван Лавринович # Софья Бухалович # Вячеслав Дятел # Анатолий Семченков

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