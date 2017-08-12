400 звонков в сутки, рабочий день от рассвета до заката: как «вытягивают» проблемные хозяйства
Новости Беларуси. И все же страда-2017 дается аграриям непросто. Есть хозяйства, где сегодня испытывают трудности с уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это и проблемы с техникой, и отсутствие нужных кадров.
Такие предприятия на особом контроле у местной власти. Напоминаем: на селекторном совещании по жатве Александр Лукашенко потребовал, чтобы председатели райисполкомов взяли под личную ответственность такие предприятия.
Иван Лавринович, председатель Лиозненского райисполкома:
Подъезжаем к ОАО «Рубежница». Хозяйство считается проблемным. В каком плане: в свое время объединили пять хозяйств в одно.
Естественно, объединили не самые лучшие хозяйства.
Практически половина пашни песчаная и каменистая, здесь высокую урожайность получишь едва ли. Хватает и других проблем. Глава Госконтроля во время селекторного совещания доложил Президенту о сложном положении дел в этом хозяйстве в Лиозненском районе. Сегодня основные вопросы уже решены. Те, что возникают, стараются исправить на ходу.
Софья Бухалович, директор ОАО «Рубежница»:
Все 8 комбайнов с помощниками в поле. Есть острая нехватка именно механизаторских кадров, которые должны осуществлять остальной комплекс работ, в которые нам необходимы сейчас.
Иван Лавринович:
Есть резерв механизаторских кадров на экстренный случай – трактористы с категорией, которые могут помочь. К концу дня мы решим вопрос. Два тракториста с ЖКХ и два тракториста с лесхоза.
Иван Лавринович семь лет как руководитель в Лиозненском крае.
По образованию – агроном, организовывал не раз и посевные, и уборочные. Поэтому глаз наметан: и неисправность комбайна выявить, и колос какой убрать в первую очередь – видит.
Иван Лавринович:
Сегодня утром мне позвонил Анатолий Иванович, что сломался трактор. Как его решить? Именно коробка. Сегодня утром я договорился с директором завода мотороремонтного. Сегодня мы сдаем зерно, сегодня отвозим туда коробку. И завтра к вечеру должна коробка быть отремонтирована.
Вячеслав Дятел, механизатор ОАО «Новая Дубрава»:
Проблем таких нет. Ну, вот стараемся, чтобы запчасти были. И все. По-быстрому делаем, со временем не считаемся.
В хозяйстве «Новая Дубрава» и руководитель новый.
За последние три года сменили трех – сложно было подобрать хозяйственного. Нынешний меньше чем за полгода демонстрирует результат: вывел в плюс показатели по молоку. Если повезет и с урожаем, из особо подконтрольных хозяйств перейдет в стабильные.
Анатолий Семченков, директор ОАО «Новая Дубрава»:
Уборка идет, и одновременно ведем кормозаготовку, подготавливаем технику к посеву озимых. Что-то ломается, но район помогает, запчасти. Змагаемся понемножку.
Урожайность 29 центнеров с гектара – выше, чем в 2016 году.
Пока, правда, убрали десятую часть зерновых.
Анастасия Бут, СТВ:
Неравномерное созревание зерна для Витебской области проблема номер один. Условно говоря, если на эту сушилку привезти 60 тонн пшеницы влажностью 25-27 %, на выходе получится 45 тонн. Потери огромные, что обязательно скажется на себестоимости.
Сегодня влажность зерна на Лиозненских землях в районе отметки 25. Аграриям – два-три погожих дня, тогда и отходов будет меньше, и на газу можно сэкономить.
Иван Лавринович:
Главой государства уже не первый год акцент делается на проблемных хозяйствах, которые есть в каждом районе. У нас их три. Каждый день разговариваю с руководителями хозяйства и выезжаю туда – в одно, потом второе – для того, чтобы решить проблемные вопросы. Это организация труда, это состояние дисциплины, это наличие техники, ремонт, технологические вопросы.
400 звонков в сутки, рабочий день от рассвета до заката.
Признается: селекторное совещание Президента – это действенный импульс не только для руководителей, но и для подчиненных. Веселее идет и работа в поле.