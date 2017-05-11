И оборудование хорошее, и отношение: почему иностранки едут рожать в Беларусь
Новости Беларуси. Если и рожать, то у белорусских акушеров – таким принципом все чаще руководствуются будущие мамы из соседних и не только стран. В экспорте медицинских услуг видят нераскрытый потенциал и сами медики. Так, в Брестском родильном доме динамика по количеству принятых у иностранцев родов растет уже не первый год. За счет чего – узнавали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елизавету Коркину из Украины в этом родильном доме знает весь персонал. Что вполне объяснимо: она рожает в Бресте уже в третий раз. Маленькая Ульяна появилась на свет только вчера, но ведет себя спокойно, ведь рядом не только самый родной человек, но и целый отряд опытных врачей.
Елизавета Коркина, мать троих детей:
Здесь очень хорошо. И оборудование хорошее, и отношение хорошее. Нас тут все устраивает.
В этом родильном доме с начала 2017 года матерями стали больше 30 иностранок.
А если брать в расчет весь спектр медицинских услуг, то эта цифра автоматически вырастает в три раза.
Ирина Тромза, старшая акушерка акушерско-обсервационного отделения Брестского областного родильного дома:
Едут к нам, потому что условия хорошие. Можно пройти любые анализы, можно обследоваться и маме, и ребеночку. Ну и, естественно, благополучный исход получить.
Поэтому женщины довольны и рожают с удовольствием.
Причем приезжают не только из приграничья и соседних стран, но и из Казахстана, Армении и Киргизстана. Счастливую маму из Таджикистана выписали буквально вчера. Все они оказались здесь неслучайно: практически все виды медицинских услуг в Беларуси значительно дешевле, нежели в России или тем более в Западной Европе.
Алена Левун, заместитель главного врача по медицинской части Брестского областного родильного дома:
Перечень платных медицинских услуг из года в год у нас растет, потому что пользуется большим спросом среди иностранных граждан. С использованием современного оборудования и методик оказывается помощь как беременным, так и гинекологическим пациенткам.
Медики надеются, что в 2017 экспорт медицинских услуг вырастет и за счет пятидневного безвизового режима.
Петр Бутрим, СТВ:
Развивают медицинский туризм не только ради имиджа – это дополнительный бюджет. Такой необходимый в том числе и для покупки более современного оборудования.