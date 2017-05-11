И оборудование хорошее, и отношение: почему иностранки едут рожать в Беларусь

Новости Беларуси. Если и рожать, то у белорусских акушеров – таким принципом все чаще руководствуются будущие мамы из соседних и не только стран. В экспорте медицинских услуг видят нераскрытый потенциал и сами медики. Так, в Брестском родильном доме динамика по количеству принятых у иностранцев родов растет уже не первый год. За счет чего – узнавали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елизавету Коркину из Украины в этом родильном доме знает весь персонал. Что вполне объяснимо: она рожает в Бресте уже в третий раз. Маленькая Ульяна появилась на свет только вчера, но ведет себя спокойно, ведь рядом не только самый родной человек, но и целый отряд опытных врачей.