Новости экономики за 11.05.2017

Новости Беларуси. Инвестиционный климат и контрактный портфель 11 мая обсуждали на бизнес-форуме в Витебске. Началом мероприятия стало открытие нового производства: выпуск торгового оборудования наладили при поддержке польских бизнесменов. Сам бизнес-форум собрал весь цвет Шелкового пути. Это Россия, Китай, Литва, Украина, Чехия, Казахстан, Германия – всего 12 стран. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ В ВИТЕБСКЕ

Реальную историю успеха в Беларуси представили бизнесмены из Польши. Новое предприятие – это не просто удачный пример, но и показатель вовлеченности Беларуси в мировое инвестиционное пространство. Собственно, это и обсуждали сегодня за круглым столом предприниматели Европы и Азии. Инвестиционный портфель по итогам переговоров может пополниться новыми контрактами.

ПОКОРИЛИ ГОНКОНГ И МАКАО

В Гонконге представили белорусские продукты. На выставке молоко, сыры, протеин для спортсменов, мясо и даже черная икра.

Уже известно, что один из заводов подписал три контракта на поставку масла и молока. А еще в Гонконг и Макао будет отправляться деликатес – черная икра. Наверняка увеличится экспорт мяса (сейчас активно ведутся переговоры по этому вопросу). Именно через Гонконг идет 30% внешней торговли всего Китая, а белорусская экспозиция как дебютант уже произвела фурор. КООПЕРАЦИЯ С АВСТРИЕЙ

Каринтия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью. Встреча с бизнес-делегацией из этого региона Австрии прошла в Минске. На контактно-кооперационную биржу приехали представители австрийских компаний. Это предприятия в сфере транспорта, сельского хозяйства, промышленности, строительства и деревообработки. Австрия – 6 по значимости инвестор в нашу страну среди всех стран мира. В Беларуси уже работают 99 компаний с австрийским капиталом.

Зарубежная сторона заинтересована в росте этой цифры. Как, впрочем, и в увеличении взаимного товарооборота. Сейчас он составляет 135 миллионов евро.