В Wildberries перешли на расчёты в белорусских рублях

Онлайн-платформа Wildberries перешла на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предпринимателям Беларуси деньги перечислят в белорусских рублях, Казахстана – в тенге, Армении – в драмах, ну и так далее по списку. В компании считают, что новая финансовая политика позволит оказать поддержку представителям локального бизнеса на зарубежных рынках. Данные условия распространяются как на продавцов товаров, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров.