Прямой эфир

В Wildberries перешли на расчёты в белорусских рублях

09 июня 2022 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Онлайн-платформа Wildberries перешла на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Wildberries перешли на расчёты в белорусских рублях-1

Предпринимателям Беларуси деньги перечислят в белорусских рублях, Казахстана – в тенге, Армении – в драмах, ну и так далее по списку. В компании считают, что новая финансовая политика позволит оказать поддержку представителям локального бизнеса на зарубежных рынках. Данные условия распространяются как на продавцов товаров, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров.

О других новостях экономики за 9 июня читайте здесь.

# Торговля # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минсельхозпрод: в кооперации с Россией мы преодолеем все экономические санкции
08 июня 2022 18:16

Минсельхозпрод: в кооперации с Россией мы преодолеем все экономические санкции

Грозит ли Беларуси дефицит импортных лекарств в условиях санкций? Ответ Минздрава
08 июня 2022 17:14

Грозит ли Беларуси дефицит импортных лекарств в условиях санкций? Ответ Минздрава

Где можно купить белорусские аналоги кока-колы, спрайта и фанты?
08 июня 2022 17:12

Где можно купить белорусские аналоги кока-колы, спрайта и фанты?