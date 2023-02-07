МТЗ планирует нарастить поставки за рубеж до 1 млрд долларов

Новости Беларуси. Белорусские флагманы машиностроения берут курс на импортоопережение. Минский тракторный завод намерен нарастить поставки за рубеж до миллиарда долларов. Такие планы озвучили во время первой международной практической конференции «Belarus tractors. Знак качества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложившаяся мировая обстановка для промышленного сектора Беларуси – окно новых возможностей, в том числе в области импортозамещения, которое увеличивает темпы благодаря сотрудничеству в рамках Союзного государства. В ближайших планах полностью заменить производство комплектующих для техники на белорусские и российские детали и выйти на мировой рынок.

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО МТЗ:

Импортозамещение – это период сегодня на сегодня. Нам бы хотелось поставить задачу и себе, и всем заниматься импортоопережением. Потому что догоняющий никогда не догонит. Хотим дальше работать не только на постсоветском пространстве, но и завоевывать мировые просторы.