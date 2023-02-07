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МТЗ планирует нарастить поставки за рубеж до 1 млрд долларов

07 февраля 2023 13:40
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Новости Беларуси. Белорусские флагманы машиностроения берут курс на импортоопережение. Минский тракторный завод намерен нарастить поставки за рубеж до миллиарда долларов. Такие планы озвучили во время первой международной практической конференции «Belarus tractors. Знак качества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МТЗ планирует нарастить поставки за рубеж до 1 млрд долларов-1

Сложившаяся мировая обстановка для промышленного сектора Беларуси – окно новых возможностей, в том числе в области импортозамещения, которое увеличивает темпы благодаря сотрудничеству в рамках Союзного государства. В ближайших планах полностью заменить производство комплектующих для техники на белорусские и российские детали и выйти на мировой рынок.

МТЗ планирует нарастить поставки за рубеж до 1 млрд долларов-4

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО МТЗ:
Импортозамещение – это период сегодня на сегодня. Нам бы хотелось поставить задачу и себе, и всем заниматься импортоопережением. Потому что догоняющий никогда не догонит. Хотим дальше работать не только на постсоветском пространстве, но и завоевывать мировые просторы.

МТЗ планирует нарастить поставки за рубеж до 1 млрд долларов-7

Белорусскую технику знают более чем в 125 странах. Санкционная политика несколько отразилась на географии поставок. Но в планах промышленных гигантов – расширение рынка экспорта. Первые подвижки в этом направлении уже сделаны – заинтересованность в наших тракторах есть у стран африканского континента.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Виталий Вовк # Фотофакт

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