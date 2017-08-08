Министерство архитектуры и строительства: в Беларуси готов «Проект указа о жилищных сбережениях»

Проект создаст условия для комфортного накопления средств, позволит получать кредиты на строительство с более низкими процентными ставками. Также граждане смогут воспользоваться ипотечной системой. Работая над документом, белорусские специалисты использовали опыт соседних стран.

Новости Беларуси. В Беларуси готов «Проект указа о жилищных сбережениях». Об этом заявили в Министерстве архитектуры и строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Конечно, опыт учитывался, и когда разрабатывали свой, опирались на опыт не только российский, но и на весь опыт, который есть в этом плане. Но не все складывалось в экономике так, чтобы было это все привлекательно. Поэтому то, что сегодня делается Нацбанком, даст движение в этом направлении.

В ведомстве также сообщили, что стоимость квадратного метра жилья с господдержкой останется прежней и расти не будет. Специалисты считают, что она должна равняться средней заработной плате.

Напомним, что в 2017 году ввели более 3,5 миллионов метров жилья при стоимости 804 рубля за один квадратный метр.