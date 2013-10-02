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Международный нефтяной форум открылся в Речице

02 октября 2013 07:32
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Новости Беларуси. Речица принимает международный нефтяной форум. Он посвящен разработке залежей углеводородов. В Гомельской области собрались представители трех десятков зарубежных нефтяных компаний и научных центров. Они представляют Беларусь, Россию, Казахстан, Украину, Польшу, Эквадор и Чили.

Стороны хотят наладить деловые связи и организовать совместные исследования. Также участников познакомят с белорусскими передовыми технологиями освоения углеводородов. Для этого организуют экскурсии на предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нефть в Беларуси

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