Что привлекает казахских бизнесменов в Беларуси и сколько в нашей стране этнических казахов

Новости Беларуси. В динамичном развитии двусторонних отношений уверены и представители казахской диаспоры. Сегодня в Беларуси проживает примерно полторы тысячи этнических казахов. В первую очередь развиваются бизнес-контакты. Например, в настоящее время на территории Казахстана работают 13 совместных предприятий, планируют создать казахстанско-белорусский индустриально-технологический парк сельскохозяйственной и коммунальной техники. Заинтересованность есть в белорусских наработках в агропромышленном комплексе, здравоохранении, науке, образовании.

Чермен Шоканов, предприниматель, Почетный консул Республики Казахстан в Республике Беларусь:

На прошлой неделе совместно с посольством Республики Казахстан у нас была акция: мы открывали в Витебске «Неделю казахского кино». И в этот же день мы посетили детский дом.

Участие в социально значимых проектах для его бизнеса – одна из важных составляющих. День известного предпринимателя, этнического казаха расписан буквально по минутам. Свое дело на белорусской бизнес-почве Чермен Шоканов начал более 20 лет назад. Сразу после увольнения с военной службы. Сначала специализировался лишь на импорте морепродуктов. Сегодня предприятие занимается и строительством. Говорит, белорусская площадка действительно стоящая.

Чермен Шоканов, предприниматель, Почетный консул Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Мы уже два года работаем в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. Конечно, рынок бывшего Советского Союза, который распался, сейчас фактически, можно сказать, процентов на 80-90 реанимирован.

Чермен Шоканов, к слову, с 2011 года еще и Почетный консул Казахстана в нашей стране, следит и за взаимным товарооборотом. Сегодня он около миллиарда долларов. В ближайшие годы страны планируют его удвоить. Заинтересовать есть чем. Например, белорусскими наработками в агропромышленном комплексе и промышленности. Сегодня в Казахстана уже работают 13 совместных сборочных предприятий по производству белорусской техники.

Чермен Шоканов, предприниматель, Почетный консул Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Белорусский товар – это товар со знаком качества. Казахстанцы это прекрасно знают. И востребована там и промышленная, и товарная группа. Достаточно большой интерес Казахстан проявил к строительству модульных домов, которые производятся на территории Беларуси.

Роза Маратовна о тех, кто заботится о двустороннем сотрудничестве, тоже знает не понаслышке. Как раз-таки готовит будущих дипломатов на кафедре международных отношений БГУ. Причем уже более 10 лет, сообщили в программе .

Роза Турарбекова, кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета:

Дисциплины, которые преподаются в Казахстане и в Беларуси, действительно на самом деле не отличаются друг от друга, потому что все-таки это следствие единой системы.

Работала в казахском Алматы, потом вместе с мужем переехала в белорусскую столицу. Правда, за жизнью своей диаспоры Роза Турарбекова следит. К слову, сегодня в Беларуси проживают более тысячи этнических казахов.

Роза Турарбекова, кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета:

Нас объединяет общее историческое прошлое, нас объединяет то, что мы, в конце концов, семьи: я казашка, а мой муж белорус. Это очень важно.