В «Великом камне» появится инновационный центр: какие проекты планируют реализовывать

Новости Беларуси. В «Великом камне» появится инновационный центр. Развитие индустриального парка и перспективы белорусско-китайского сотрудничества 27 мая обсудили на конференции, посвященной инициативе «Один пояс – один путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке разместится ряд лабораторий, где специалисты займутся не только исследованием, но и разработкой новых для рынка продуктов и внедрением их в производство. Обещают, что это будут конкурентоспособные и, главное, прорывные проекты.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Задачи парка – развитие крупных проектов. Мы пытаемся с китайскими учеными сделать это на научной основе. В этой связи у нас есть понимание, достигнуты договоренности. Уже реализуется целый ряд проектов.

Здесь мы имеем совместное предприятие по беспилотным летательным комплексам. Это должны быть абсолютно конкурентные, мирового уровня летательные аппараты. Это не реализация разработок Китая или Беларуси, это принципиально новые разработки.