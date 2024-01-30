В «Великом камне» появились новые резиденты, которые займутся импортозамещением

Пополнение в «Великом камне»: в индустриальном парке – два новых резидента и стартап-проект. Церемония регистрации предприятий прошла на Пекинском проспекте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Один из новых резидентов белорусский, второй – из Китая. Они создадут импортозамещающее производство для фармацевтической, косметической и других сфер, а также эффективное оборудование и системы управления станций зарядки. Что касается стартап-проекта, он займется программированием световых инсталляций и управлением такими проектами.

В администрации парка напоминают, что его резидентами могут стать компании, независимо от страны происхождения капитала. Государство создало здесь благоприятный инвестиционный климат, который предусматривает беспрецедентные льготы и преференции.