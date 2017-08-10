В уборку солидно все втянулись, уже никого упрекать не надо: рабочая поездка Президента в Брестскую область

Новости Беларуси. Брестская область первой в стране намолотила миллион тонн зерна. И именно туда с рабочей поездкой 10 августа отправился Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Успехи страды обсуждали на зерновом поле хозяйства «Квасевичи». Президент положительно оценил темпы уборки, отметив, что есть резерв для того, чтобы ускориться. Белорусские аграрии должны собрать в 2017 году порядка 10 миллионов тонн зерна – такие цифры огласил Президент. И неожиданная смена маршрута. Без предварительного предупреждения Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие «Коссово». Оно находится в категории сложных. Решение изменить маршрут – незапланированное, наглядное подтверждение принципа «руководитель должен быть там, где нужна помощь». Екатерина Жилянина, СТВ:

Августовский зной здесь, казалось бы, и не замечают. Комбайны в поле, и от погоды ждут только одного – чтобы не помешала убрать урожай в срок. За бортом в эти дни доходит до +35ºС. Но аграриев сейчас куда больше интересуют совсем другие цифры. Убрано здесь почти 80 % зерновых. Президент посещает Ивацевичский район: на примере региона посмотреть, как идут работы, и какие стратегические решения еще нужно принять.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это хорошо, чтобы все услышали, что в следующем году у нас 30 центнеров будет рапса. Но мы с тобой договаривались, что мы забудем про лен в этом году. Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Помнить будем все время, но тот объем, который… Александр Лукашенко:

Нет, ты помни. Я должен забыть. Чтобы ко мне не приходили льнокомбинаты, особенно предприятия, льнозаводы. И не жаловались по цепочке: кто-то кому-то не платит, то длинного волокна не хватило, то короткое закончилось. Урожай в Квасевичах хороший, рассчитывают на такую же прибыль. Хозяйство крепкое. Но Президента, как всегда, интересуют и проблемные. Александр Лукашенко:

Мы договаривались, что председатель райисполкома должен, прежде всего, со всеми начальниками взять эти хозяйства на контроль. Ну и те, которые, мы чувствуем, слабоватые, но могут сами вылезти. Причем не только в этом регионе. Самый сложный – северный. Александр Лукашенко:

Давайте договоримся по Витебской области так. Я уже Михаил Ивановичу говорил: нам надо прекратить слушать убаюкивания руководителей, губернатора Витебщины. Если мы видим, что там хороший хлеб, его надо убирать, нужно перебрасывать туда технику. Возникнет проблема с сушилками. Поэтому я уже сказал, что мы забираем зерно прямо с поля, везем на элеватор, перерабатываем его. Не обижая крестьян, где мы забираем зерно, но хлеб с полей нужно убрать. Брестский регион, к слову, лидирует по темпам производства продукции сельского хозяйства, хотя урожайность 2017 года по все стране вселяет оптимизм. Вместе с кукурузой, рапсом и зерновыми аграрии ждут до 10 миллионов тонн.

Александр Лукашенко:

Я уже чувствую, что в уборку все солидно втянулись, уже никого упрекать не надо. Но надо 10-15 % добавить скорости. По поводу госзаказа. Опять же, я вице-премьеру задачу такую поставил. Мы там 860 тысяч тонн хотим заготовить. Давайте договоримся, что мы до миллиона, может быть, чуть больше. Но хлеб, если желание у него есть продать хороший хлеб, его надо забрать и провести обмен старых резервов. То есть прошлого года, позапрошлого резервы – зерно есть. Старые надо отдать на корм, а новое заложить из нового урожая. Потому что зерно хорошее в этом году. Топливный вопрос – в очередной раз. Проблема есть, о ней знают, и ее нужно решить.

Александр Лукашенко:

У нас у механизатора в отдельных хозяйствах зарплата мизер, а с трактора не прогнать. Проконтролировали: сливает солярку, продает – руководитель не контролирует. А топливо сегодня – он может на воровстве заработать 10 своих зарплат. Поэтому у нас есть эта проблема. Кстати, Леонид Константинович, мы как-то в «Александрийском» обсуждали. Договаривались, что мы будем подкрашивать наше топливо. Вы сказали: «Все сделаем», но уже сколько времени прошло? Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия:

Самое эффективное сегодня – это ставить датчики расхода топлива и контроля. Сейчас хозяйства этим занимаются. На самых мощных тракторах, там, где расходы большие, стоят датчики. Александр Лукашенко:

Хорошо, мы тебя проверим в ближайшее время. А это уже одна из ферм хозяйства «Квасевичи». Всего их две, и именно эта прошла реконструкцию: молоко исключительно экстра сорта, да и удои здесь впечатляют. Виктор Алексеюк, директор ОАО «Квасевичи»:

Если раньше мы на этой ферме содержали 350 дойных коров, то сегодня содержим 600. И сегодня молоко является основным поступлением денег в хозяйстве. Если рапс мы молотим один раз в год, то молоко мы сдаем ежедневно. И это ежедневная выручка для хозяйства. Впрочем, далеко не все реконструированные фермы могут похвастаться такими результатами, а это не допустимо. Ситуацию нужно исправить, и, прежде всего, это вопрос технологии. На месте – разговор о будущем животноводства. Сегодня рентабельность молока – выше нефти, в один голос говорят специалисты.

Александр Лукашенко:

Наша хвалена оппозиция, так называемая «пятая колонна», хихикала: «Вот, Президент Мясниковича заставляет план строительства ферм. Навошта гэта трэба?» Вы вот сегодня уже все понимаете: не было бы того решения, сегодня не осталось бы сельского хозяйства. Так хоть вы имеете деньги. Вы имеете деньги, а кто молоко имеет хорошее – он вообще хорошо живет. Современные комплексы дают хозяйствам постоянный доход, потому оставшиеся недостроенными объекты обязательно должны быть введены в строй в кратчайшие сроки. Это порядка 320 ферм. Президент отдал распоряжение выделить средства. Довести до ума нужно и строительство сенажных траншей. Александр Лукашенко:

Сенажную траншею надо построить там, где перспективно будет размещена ферма, где она будет всегда. В этом, будущем году мы должны построить. Второе. Построить нам надо эти 1200 ферм – кровь с носа. У нас немного осталось их. Надо примерно 80 миллионов долларов, но это по подсчетам, а начнем строить, так и в 50 вложимся. Я сейчас скажу, что надо сделать. Эти фермы, как и траншеи, особенно к этим фермам – прежде всего, мы должны построить в этом и будущем году. За полтора года эти вопросы нужно снять. Как строить? Строить надо разрешить любыми методами. Хочет хозспособом – это дешевле значительно, значит, надо ему разрешить хозспособом. Не может хозспособом – ПМК сельское есть в каждом районе (мы об этом вчера говорили). Разные способы, но минимум денег. Главное – качество. А где сенажной траншеи нет, воспользоваться можно прессом. Завести, при необходимости, из соседних хозяйств – такая практика взаимопомощи уже давно используется в стране. Но корм для животных не должен терять в качестве, ведь это, в первую очередь, повлияет на качество молока. Александр Лукашенко меняет программу и отправляется в одно из сложных хозяйств, туда, где проблемы требуют неотложных решений. «Коссово». Дела в хозяйстве шли неважно, полтора года назад сменился председатель. Показатели вроде бы начали расти, но выйти на устойчивые пока не удалось. За штурвалом комбайна Николай вместе с женой. Пообещали Президенту: 1000 тонн намолота будет в самое ближайшее время. Династия аграриев каждый год в полях. Отец главы семьи более полувека трудился механизатором, а сын стал трактористом. Впрочем, и женщины в этой семьей не остаются вне игры.