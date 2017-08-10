Новости экономики за 10.08.2017

Об этом говорит постоянно увеличивающееся количество свободных мест на рынках. В духе времени эту нишу активно осваивают крупные торговые сети и брэнды, а также интернет-магазины. Именно поэтому мелкий бизнес все чаще ориентируется на сферу услуг, что является положительным явлением для экономики.

Новости Беларуси. Торговля одеждой – уже не тренд среди индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля сервиса в успешных странах достигает порой 80 % всего бизнеса,

составляет высокую добавленную стоимость и является самой полезной для общества. Ведь зачастую именно на дефицит услуг – парикмахерские, пошив, перевозки, фотоателье – жалуются жители регионов. И, кстати, на этот бизнес достаточно легко получить государственную субсидию.

Если столбик термометра в офисах превышает +28,5ºС, то рабочий день сокращается на один час

С 15 августа вернуть Tax Free можно будет и в регионах

По прогнозу Нацбанка годовая инфляция не должна превысить 7%

Курсы валют: на 11 августа евро 2 рубля и 28 копеек, доллар оценили в 1 рубль и 95 копеек, 100 российских рублей меняют 3 рубля и 25 копеек.