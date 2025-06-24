11 лет развития интеграции на постсоветском пространстве! ЕАЭС расширяет международные связи
Основу для создания глубокого и всестороннего экономического партнерства на постсоветском пространстве заложили 11 лет назад. В мае 2014 года в Астане лидерами Беларуси, России и Казахстана был подписан исторический по своему значению документ – Договор о Евразийском экономическом союзе. С января 2015 он вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анализируя минувшие годы, можно смело констатировать – ЕАЭС доказал свою состоятельность. При создании союза акцент изначально делался на благополучии людей, повышении их благосостояния. И именно с этой целью страны-партнеры начали активную работу по созданию общего рынка, который был призван обеспечить свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. И во многом это удалось.
Сегодня ЕАЭС – это свыше 180 миллионов потребителей с совокупным ВВП более 2,5 триллионов долларов. Причем темпы экономического роста в странах «пятерки» выше среднемировых: по итогам 2024 года в ЕАЭС – почти 4,5 %, в мире – чуть больше 3 %. Обеспечивать экономический суверенитет странам помогает промышленная кооперация. В 2024 году объемы производства в ЕАЭС увеличились на 4,5 %, а взаимные поставки – более чем на 8 %. Это стало возможным в том числе благодаря реализации совместных инвестиционных проектов. Так, объем инвестиций в основной капитал в 2024-м вырос на 7,5 %. Чтобы работать еще быстрее и мощнее, в рамках ЕАЭС определены ключевые направления промышленного сотрудничества до 2030 года. Акцент на развитие кооперационных связей предприятий, в том числе через локализацию совместных наукоемких производств.
Хороший результат демонстрирует агропромышленный комплекс – рост производства более чем на четверть. Стоит отметить, что Беларусь уделяет большое внимание обеспечению продовольственной безопасности и в этой связи вносит значительный вклад в ЕАЭС. Доля нашей страны во взаимной торговле продовольственными товарами превышает 40 %. Беларусь стала лидером в ЕАЭС по производству молока, мяса, яиц, сахарной свеклы, картофеля и овощей. К тому же у нас самый высокий уровень самообеспеченности продовольствием – 94,5 %.
К слову, обеспечение продовольственной безопасности – одно из ключевых направлений работы нашей страны в качестве председателя ЕАЭС.
Напомним, эти полномочия Беларусь получила 1 января 2025 года и будет исполнять их в течение всего года. В числе приоритетных задач также технологическая кооперация, устранение барьеров на пути торговли, единое транспортное пространство, защита внутреннего рынка, цифровая трансформация. Отдельное место в этом списке занимает международное сотрудничество. ЕАЭС открыт для всех государств и международных организаций – главное, чтобы диалог строился на равноправной, взаимовыгодной и взаимоуважительной основе.
В настоящее время в активе ЕАЭС целый ряд соглашений о свободной торговле – с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией и Китаем. Активно налаживаются торгово-экономические связи с интеграционными объединениями глобального большинства – ассоциацией стран Юго-Восточной Азии, торговым союзом стран Южной Америки, Африканским союзом.