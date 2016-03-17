В Таиланде проходит Таиландско-белорусский бизнес-форум

Новости Беларуси. «Экономические узы» крепче свяжут Беларусь и Таиланд. Первый совместный бизнес-форум двух стран открылся сегодня в Бангкоке. Чтобы наладить сотрудничество и активизировать кооперационные связи в различных секторах экономики, на одной площадке встречаются представители крупнейших компаний.

Напомню, белорусская парламентская делегация находится в эти дни в Таиланде. Перед началом форума белорусский спикер Владимир Андрейченко провел переговоры с председателем Торговой палаты Таиланда. Стороны высказались за наращивание присутствия белорусских и таиландских товаров на рынках двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.