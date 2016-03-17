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В Таиланде проходит Таиландско-белорусский бизнес-форум

17 марта 2016 11:00
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Новости Беларуси. «Экономические узы» крепче свяжут Беларусь и Таиланд. Первый совместный бизнес-форум двух стран открылся сегодня в Бангкоке. Чтобы наладить сотрудничество и активизировать кооперационные связи в различных секторах экономики, на одной площадке встречаются представители крупнейших компаний.

Напомню, белорусская парламентская делегация находится в эти дни в Таиланде. Перед началом форума белорусский спикер Владимир Андрейченко провел переговоры с председателем Торговой палаты Таиланда.  Стороны высказались за наращивание присутствия белорусских и таиландских товаров на рынках двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Таиланд

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