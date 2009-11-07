В Шотландии открылся финансовый саммит стран «Большой двадцатки»

В центре внимания министров финансов – состояние мировой экономики и проблемы снижения объемов торговли.Участники встречи собрались в шотландском городе Сент-Эндрюс. Они намерены также согласовать пакет финансовой помощи беднейшим странам в обмен на их согласие ограничить выброс парниковых газов. Речь идёт о сумме в сто миллиардов долларов в год – именно столько собираются выделять развитые державы отстающим на соблюдение новых, более жёстких экологических норм.