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Белгоспищепром отчитался об итогах работы за девять месяцев

06 ноября 2009 13:28
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За это время концерн произвел продукции на 2,5 триллиона рублей. Практически все предприятия, несмотря на кризис, обеспечили рост производства.Из экспортоориентированных товаров наибольшим спросом пользуется сахар. А вот чтобы обеспечить белорусам сладкий стол к новому году, уже набран дополнительный штат кондитеров. Конфеты запасают с начала ноября. Следует также отметить, что приток инвестиций в пищевую промышленность Беларуси возрос в полтора раза по сравнению с прошлым годом.
# Экономика

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