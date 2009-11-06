Белгоспищепром отчитался об итогах работы за девять месяцев

За это время концерн произвел продукции на 2,5 триллиона рублей. Практически все предприятия, несмотря на кризис, обеспечили рост производства.Из экспортоориентированных товаров наибольшим спросом пользуется сахар. А вот чтобы обеспечить белорусам сладкий стол к новому году, уже набран дополнительный штат кондитеров. Конфеты запасают с начала ноября. Следует также отметить, что приток инвестиций в пищевую промышленность Беларуси возрос в полтора раза по сравнению с прошлым годом.