Озвучены окончательные итоги визита Александра Лукашенко в Украину

6 ноября на встрече президентов двух государств в Ивано-Франковске были затронуты темы эпидемиологической ситуации в Украине и приграничье и совместных проектов по программе «Восточное партнерство».

В совещании приняли участие Александр Лукашенко и Виктор Ющенко, представители районных администраций и медики. Президенты передали помощь жителям Ивано-Франковска – больным гриппом и ОРВИ. Этот западный регион наиболее пострадал от вирусов. При этом лидеры ещё раз подчеркнули, что самая страшная болезнь – это паника. А в первой половине второго дня официально визита Президента Беларуси в Украину Александр Лукашенко встретился в Киеве с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным.

Белорусско-украинский диалог в последнее время развивается весьма успешно: на повестке дня двухсторонних белорусско-украинских отношений – самый широкий спектр вопросов: начиная с экономики, продолжая энергетикой, региональным сотрудничеством, и заканчивая образовательно-культурными контактами.

Встреча с Владимиром Литвиным, спикером Верховной Рады – из разряда большой политики. Этот украинский политик и в Минск приезжал в июне нынешнего года, и вот состоялась встреча в Киеве.

Если говорить о политических взаимоотношениях двух стран, то Беларусь здесь придерживается следующей тактики: невмешательство во внутренние политические дела Украины, только идея поддержки отношений на всех уровнях. Потому и столь разными были встречи белорусского лидера с различными украинскими политиками: Виктором Ющенко, Юлией Тимошенко, Владимиром Литвиным. Такое выдержанное, ровное и аккуратное отношение Беларуси к украинским соседям дает свои плоды: ведь акцент в первую очередь – на торгово-экономические отношения. Поэтому не случайно во встрече Александра Лукашенко и Владимира Литвина участвовал также наш первый вице-премьер Владимир Семашко. Он, как раз – проводник экономического в белорусско-украинских отношениях.

Александр Лукашенко:

Мы спокойно, настойчиво с президентом Украины работали три года для того, чтобы состоялась эта встреча. Нужны были конкретные наработки, нужны были развязки, нужно было решение тех проблем, которые существовали в наших отношениях. И этот визит свидетельствует о том, что мы подводим черту под этой большой работой и констатируем факт решения всех проблем, которые существовали между нашими государствами.

Встреча в верховной раде прошла под знаком воспоминаний о прошедших переговорах. Владимир Литвин вспоминал с теплотой о своем визите в Минск в июне нынешнего года. Как он заметил, лучше один раз увидеть, чем много раз прочитать.

Владимир Литвин:

Я рассказываю о том, как я приехал и посмотрел, и убедился в том, что достаточно один раз увидеть, нежели читать многое из того, что не соответствует действительности.

Глава нашего государства рассказал, что прочитал отзывы прессы об активизации белорусско-украинских отношений. Александр Лукашенко подчеркнул, что их негативная реакция на состоявшиеся переговоры в Киеве – это аллергия на наше сближение.

Александр Лукашенко:

Идя к вам, я пересмотрел всю прессу: и российскую, и украинскую, и белорусскую, и мировую – насчет реакции на наши переговоры здесь в Киеве. Я хочу выделить один только аспект: я предвидел, что так может быть, и уже затрагивал этот вопрос вчера. Кому-то не очень нравятся наши отношения и их потепление. Не просто потепление – у нас были теплые отношения – а сближение до уровня стратегических отношений. Но я уже вчера сказал: это не наша проблема, это проблема тех, кто сегодня подобным образом на это реагирует.

В двухстороннем сотрудничестве большую роль играют парламентарии. Межпарламентское сотрудничество весьма активно развивалось в последние 10 лет. Парламентарии обеих стран в 1999 году подписали декларацию о сотрудничестве, Верховная Рада также посодействовала тому, чтобы в 2005 Беларусь получила статус наблюдателя при Парламентской Ассамблее Черноморского экономического сотрудничества. Украинские парламентарии также выступали за возвращение нашему национальному собранию статуса специально приглашенного при Совете Европы. Так что украинские парламентарии – за активное участие белорусских коллег в европейских структурах.

В аэропорт Ивано-Франковска два президента прилетели вместе. Виктор Ющенко на правах хозяина – первым бортом, Александр Лукашенко – вторым. Вместе два президента пришли на совещание к медикам и эпидемиологам, которое проводили тут же, в здании аэропорта.

Виктор Ющенко:

Я хотел бы выразить слова благодарности за то, что Александр Григорьевич сюда приехал. Он своим приездом показал, что Беларусь и Украина справятся с этим гриппом. Мы вместе, мы солидарны, мы приехали не с пустыми руками, а с подарками от двух президентов, и они официально будут вам переданы.

Украинские эпидемиологи были весьма удивлены, увидев белорусского президента в Западной Украине – в самом сердце ее, в Ивано-Франковске, тем более, с младшим сыном. Предваряя их вопросы, Александр Лукашенко вновь четко озвучил свою позицию: не стоит медицинскую проблему превращать в политическую.

Александр Лукашенко:

То, что грипп, как я уже заметил, превращается из медицинского диагноза в политическую какую-то карту – это плохо. Поэтому для нас сегодня главное с Виктором Андреевичем продемонстрировать то, что это не чума, не зараза какая-то страшная и непреодолимая, если даже это есть, это вполне излечимая болезнь. А паника – это самая страшная болезнь.

Белорусский президент предложил своему украинскому коллеге не уделять столько времени гриппу, а выслушать мнение медиков по этому вопросу, и затем главы государств озвучили окончательные итоги своего двухдневного общения.

Виктор Ющенко:

Мы договорились по всем направлениям, которые нужны для урегулирования государственной границы, а также договорились, что в инициативе восточного партнерства Беларусь и Украина выступают вместе.

Когда оперативное совещание завершилось, белорусский МИД сообщил: Минск передает Киеву партию гуманитарной помощи в виде расходных материалов, которые необходимы в этот короткий период преодоления пика заболеваемости.