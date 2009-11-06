Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Украину

В Украинском Ивано-Франковске 6 ноября прошло совещание по эпидемиологической ситуации в Украине и приграничье.

В совещании приняли участие Александр Лукашенко и Виктор Ющенко, представители районных администраций и медики. Ранее главы государств на встрече в Ивано-Франковске ещё раз обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в частности в рамках программы «Восточное партнерство». А в первой половине дня Александр Лукашенко встретился в Киеве с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным.

Белорусско-украинский диалог в последнее время развивается весьма успешно: в повестке дня двухсторонних белорусско-украинских отношений – самый широкий спектр вопросов. Начинаем с экономики, продолжаем энергетикой, затем подключается региональное сотрудничество, и финишируем образовательно-культурными контактами.

К слову, Владимир Литвин, спикер Верховной Рады, и в Минск приезжал в нынешнем году. И вот, 6 ноября они встретились в Киеве.

Если говорить о политических взаимоотношениях двух стран, то Беларусь здесь придерживается следующей тактики: невмешательство во внутренние политические дела Украины, только идея поддержки отношений на всех уровнях. Потому и столь разными были встречи белорусского лидера с разными украинскими политиками: Виктором Ющенко, Юлией Тимошенко, Владимиром Литвиным. Такое выдержанное, ровное и аккуратное отношение Беларуси к украинским соседям дает свои плоды: ведь акцент в первую очередь – на торгово-экономические отношения. Поэтому не случайно на встрече Александра Лукашенко и Владимира Литвина присутствовал также наш первый вице-премьер Владимир Семашко. Он, как раз – проводник экономического в белорусско-украинских отношениях.

Александр Лукашенко:

Идя к вам, я пересмотрел всю прессу: и российскую, и украинскую, и белорусскую, и мировую – насчет реакции на наши переговоры здесь в Киеве. Я хочу выделить один только аспект: я предвидел, что так может быть и уже затрагивал этот вопрос вчера. Кому-то не очень нравятся наши отношения и их потепление. Не просто потепление – у нас были теплые отношения – а сближение до уровня стратегических отношений. Но я уже вчера сказал: это не наша проблема, это проблема тех, кто сегодня подобным образом на это реагирует. Мы строим отношения с очень близкой нам страной. Это самые-самые близкие народы – белорусы и украинцы. Мы всегда жили за счет своего труда, мы всегда работали, поэтому и менталитет у нас примерно одинаковый. И мы строим, и должны строить добрососедские отношения – мы соседи, мы всегда будем соседями. Я вчера заявил, что Украина никогда не будет иметь проблем на белорусской границе. У нас никогда вообще не возникнет неразрешимых вопросов. Мы о многом договорились, многие вопросы обсудили. В том числе вопросы европейского вектора, и вопросы восточного вектора, и наши совместные программы, то, как мы их будем продвигать, начиная от энергетики и заканчивая торговыми отношениями. Мы абсолютно ничего не скрываем.

Владимир Литвин:

Мы очень высоко ценим ваш взнос и вашу позицию, благодаря которой сегодня отношения между Украиной и Россией имеют доверительный характер. И я убежден, что так и должно быть. По линии парламента мы будем делать все необходимое для того, чтобы иметь такую систему наших взаимоотношений.