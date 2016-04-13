В разгар посевной в некоторых хозяйствах Беларуси не хватает минеральных удобрений: кто виноват – производители или сами аграрии?

Новости Беларуси. Посевная в Беларуси перешагнула экватор. Ранними яровыми уже засеяны почти 60% площадей. Однако начался этот сельхозсезон совсем не идеально. В некоторых хозяйствах возникли проблемы с минеральными удобрениями. И это при том, что в нашей стране производят все необходимые их виды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом хозяйстве Белыничского района посевная в самом разгаре.

Подкармливают травы, вносят минеральные удобрения. Вот только с этими самыми удобрениями пока заминка. Потребность в азоте закрыта только на 70 процентов, фосфорных удобрений всего на 14, калийных на складах и вовсе нет! На закупку недостающей части предприятию не хватило оборотных средств. И это при том, что хозяйство достаточно крепкое – одно из лучших в Могилевской области.

Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина»:

Ложка дорога к обеду. Поэтому хотелось бы заполучить сейчас, в посевную, когда будут вложены эти удобрение и средства правильно, своевременно, с завтрашней отдачей.

И это пример не единственный. Минеральных удобрений этой весной не досчитались во многих хозяйствах. На Витебщине – порядка 20-ти процентов, столько же на Могилевщине. Гомелю недостает треть, хозяйства Гродненщины укомплектованы чуть более, чем на половину.

Илона Волынец, СТВ:

Говорить о нехватке удобрений в Беларуси вроде бы и неприлично. Их производят как минимум на трех крупных отечественных предприятиях. Причем продукция известна далеко за пределами нашей страны. И вот парадокс: во многих хозяйствах не хватает минеральных удобрений. Выходит, сапожник-то без сапог!

Это гродненское предприятие – крупнейший в республике производитель минеральных удобрений. Пополнить запасы, предположим, в конце прошлого года, желающих почти не было. Вся выпускаемая продукция шла на экспорт. Зато сейчас удобрения – всем и сразу. Только вот производителю, что называется выше головы не прыгнуть.

Сергей Сальников, и. о. заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Гродно Азот»:

Практически наше предприятие выполняет план отгрузок на 100 %. Затяжка по времени произошла из-за того, что массово деньги стали поступать в начале марта, в первой декаде. Вот в связи с тем не было возможности отгружать весь заявленный объём своевременно.

Сергей Примаченко, начальник отдела растениеводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Республики Беларусь:

Сегодня, наверное, надо менять где-то систему, подходы в том плане, что мы должны выкупать удобрения непосредственно в третьем, четвертом квартале для накопления для весенне-полевых работ. Чтобы и «Гродно Азот» не продавало на экспорт, а мог оставить у нас в республике. «Гродно Азот» тоже не может неограниченное количество ждать нас, когда мы к нему весной придем и скажем «давай нам удобрения».

В ближайшее время все виды производимых удобрений направят на внутренний рынок. Такое поручение отечественные производители получили от правительства. Ведь в погоне за экспортными показателями главное – самим не остаться без урожая.