Президент на совещании по актуальным вопросам развития страны обозначил принципы работы национальной экономики в предстоящей пятилетке

Новости Беларуси. Жизненный уровень в Беларуси должен расти. Об этом 20 октября шла речь на совещании по актуальным вопросам развития страны, которое провел президент. В центре внимания были такие темы, как экономический рост, трудовая защищенность граждан, пенсионный возраст и ответственность государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В обществе накоплена большая масса ожиданий. Я бы сказал, критическая масса. И не удовлетворить эти ожидания мы не имеем права. Главное: жизненный уровень должен расти. Все вы должны, через не могу работая, дать людям работу и спросить за производительность труда.

А ваши предложения, к примеру, по сокращению численности работающих на МТЗ, на МАЗе, еще где-то, в промышленности, в сельском хозяйстве – об этом мы конкретно, я думаю, еще поговорим. Но любой экономист, даже те, которые у нас в Правительстве сидят, привыкшие в кабинетах творить, откройте статистику и посмотрите: в структуре себестоимости какой уровень заработной платы? Мизерный. Так что вы получите от этого сокращения? Мизерный эффект. А людей порежете на куски и получите обратный эффект. И правильно люди сделают с такими руководителями, которые так настроены работать. А если уж существенно сократить, другого выхода нет, тогда вы возьмете, как я Кобякову недавно сказал, человека за руку и с завода МТЗ переведете его через дорогу и дадите ему другую работу. На предприятии, которое находится через дорогу. Может быть, чуть-чуть дальше. Вот это будет ответственное отношение к людям. Людей выбрасывать на улицу никто не имеет права. Получите за это уголовную ответственность. Подчеркиваю: те, кто хочет работать. Кто не хочет работать, их надо заставить в другом месте.

Второй пример – пенсионный возраст. Давайте сейчас примем решение. Будете президентами – примете. Если мы эти решения примем (они справедливые, они правильные, я об этом говорил еще в предвыборный период, что пенсионный возраст придется повышать, нам надо его повышать, но люди этого не хотят, поэтому у нас мизерная смешная пенсия). И поэтому мы сегодня имеет тот пенсионный фонд, который имеем. Практически не на нуле, а уже в минусе. Этот вопрос надо решать, но все такие вопросы должны решаться через людей. Мы будем советоваться с ними, мы будем их убеждать, мы будем просить их согласия. И, рассказав людям (они неглупые), мы попросим у них поддержки. Согласятся – проведем. Нет – значит нет. Мы везде пишем «государство – для народа». Так давайте слушать народ.

Обсуждая возможные параметры социально-экономического развития на перспективу, поднимались вопросы реформ, оптимизации численности госаппарата и достойного уровня зарплат в стране.

Александр Лукашенко:

Некоторые говорят: «Есть кредит доверия – надо провести непопулярные меры. И очень быстро». Читай, надо быстренько резать по живому. Когда будете президентами, тогда будете резать. Я никого и ничего резать не намерен. А если хотите резануть, давайте начнем с тех, кто это предлагает. Здесь, в этом зале, таких немного. Вот давайте проведем этот эксперимент до начала следующего года. Выдержит он эту резню – тогда будем переносить на народ. Обманывать людей я не собираюсь. Это не значит, что мы остановимся и застынем. Система только тогда имеет способность жить и выживать, если она постоянно находится в движении и совершенствуется. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы не остановиться, а совершенствоваться. И в этом суть наших реформ.

Каждый из вас в своей программе должен предложить мне, если вы хотите работать, упорядочение своей структуры, которой вы будете управлять. Это значит и сокращение численности, излишней численности. Но прежде всего – в государственных структурах и управлении. Вот с себя и начнем. А тогда пойдем к людям и будем убеждать, что где-то на предприятии излишняя численность, и говорить о пенсионном возрасте. И за счет оптимизации численности государственных структур и прочих, связанных с ними, и подгосударственных структур, мы должны прежде всего за счет этого увеличить заработную плату. Такой заработной платы, которая существует на сегодняшний день, в стране быть не должно к концу будущего года, 2016-го. Повторяю: такого уровня зарплаты и денежного довольствия в стране к концу будущего года быть не должно. Это главная цель нашей работы.

Много внимания было уделено вопросам производства и сбыта отечественных товаров на внешних рынках, исполнительской дисциплине, эффективности управленцев на местах. Фактически глава государства озвучил, по каким принципам должна работать национальная экономика в предстоящей пятилетке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Требую от вас в это кризисное время расписать «поштучно», если хотите, каждый трактор, автомобиль, каждый килограмм мяса и молока, определить, куда мы их будем поставлять, кто ответственный, и контроль – ежеквартально. По некоторым позициям – ежемесячно. Ответ на проблемы простой: надо произвести как можно больше, опять же, через не могу и продать по максимальной цене. Деньги вернуть в страну. Сегодня самое лучшее время для работы. Вы всегда стонали, что очень высокие цены на энергоносители и сырье, которых у нас нет. Все остальное у нас есть. Технологии, люди, грамотные люди, подготовленные люди. Цены на сырье самые низкие. Производите и продавайте. Санкции сняты, мир свободен для вас – действуйте. Поэтому каждый из вас, возвращаясь к начатому, должен доказать свою состоятельность. Я не хочу, чтобы люди поняли это, как завтра мы повыгоняем госслужащих и прочее. Не дай бог, кто-то будет исходить из проблем или критерий личной преданности: нравится он, не нравится, угодил, не угодил. Это, опять же, к чистоте нашей власти. Это, опять же, к тому, что я в конце сказал: чванству и непрофессионализму вашему, неуважению людей. Каждый специалист, если он находится в госструктурах и сегодня идет оптимизация, он должен себя найти на вышестоящей должности по специальности в школе, в больнице, на предприятии.

Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи: открывается новая страница в развитии нашего государства. И мы вместе эту страницу должны открыть. Честно, принципиально, добросовестно и ответственно. Впереди нас ждут серьезнейшие испытания. Необходимо обеспечить не только дальнейшее развитие страны, но и сохранение этой страны. Суверенной и независимой. Той, которую мы с вами создали. И времени на раскачку нет. Все свои силы и энергию мы должны переключить на решение самых актуальных и животрепещущих вопросов.