В преддверии Нового года Министерство торговли Беларуси взяло на контроль Интернет-магазины

Новости Беларуси. До Нового года остается менее трех недель. Подсчитано, что в среднем на подарки белорусы тратят около двух млн рублей. Одним из самых популярных мест для шопинга остаются Интернет-площадки. В преддверии покупательского ажиотажа Минторг их взял под контроль. Специалисты дадут бой таким «уловкам», как «мнимые скидки» и наверняка проверят правдивость в формулировке «самая низкая цена».

Самые низкие цены, суперскидки, лучшее качество. В преддверии новогодних праздников витрины магазинов пестрят манящей рекламой, обещая белорусам настоящий потребительский рай. Правда, бывает, что за кричащими цифрами кроется молчаливый развод руками. Мол, товар давно распродали, а надписи красуются еще с 2014 года.

Такие привлекательные вывески на витринах теперь обязаны подтверждаться фактом. То есть если написано «скидка 50%», то товар со своеобразным бонусом обязан присутствовать в ассортименте магазина. Ведь, по сути, недостоверная реклама – уловка, на которой наживается продавец. Ведется ли игра за покупателя по правилам, мы узнали в одном из столичных торговых центров.

Нарушение закона о рекламе грозит штрафом. С начала 2015 года было составлено порядка 200 протоколов. За чувства обманутых покупателей поплатились три организации. 29 магазинам пришлось демонтировать яркие вывески.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Нарушено законодательство как со стороны торгового процесса, «Закона о торговле», так и со стороны «Закона о рекламе». Правовую культуру продавцов тоже нужно развивать.

Вести честную игру с потребителем обязаны и магазины в сети. Интернет-площадкам также следует предоставлять по максимуму правдивую информацию о товаре и магазине. Так, если на страничке красуется надпись «Большие новогодние скидки» или «У нас самое широкий ассортимент», то скидки действительно должны быть максимальными, а ассортимент поражать своим многообразием. Однако, поддавшись красивым слоганам, мы получаем отнюдь не впечатляющую действительность.

Помимо нарушений «Закона о рекламе» Интернет-магазины грешат отсутствием документов на товар и некачественной продукцией. Так, с начала года на время приостанавливалась работа 35 виртуальных маркетов и пяти информресурсов.

Между тем, всего в Беларуси зарегистрировано более 11 тысяч Интернет-магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Ананьев, генеральный директор Ассоциации компаний информационных технологий:

Со следующего года мы будем запускать этап проекта, который будет связан с социальной рекламой. У нас будет работать «горячая линия», куда можно будет обратиться. Кроме того, у нас будет сайт проекта, где мы будем вывешивать списки Интернет-магазинов, которые нарушают законодательство Республики Беларусь.

Белорусский Интернет-рынок вскоре выйдет за границы пространства «BY». Сейчас ведется активная работа над продвижением отечественных товаров на крупнейших виртуальных площадках. Эксперты уверяют: хорошее качество и разумная цена нашей продукции должна привлечь потребителей со всего мира.