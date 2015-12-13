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Промышленный туризм в Беларуси: корреспондент СТВ подсчитала недополученную выгоду

13 декабря 2015 18:23
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Новости Беларуси. Огромная белорусская индустрия могла бы стать и весьма неожиданным источником прибыли, хотя вполне очевидным, если разобраться. Промышленный туризм – популярный во многих странах мира, в Беларуси с ее заводами и фабриками, куда, вероятно, не прочь заглянуть искушенные европейцы, скажем, пока недоразвит. А почему бы не заработать на впечатлениях туристов. Не сомневаюсь, что мастер-класс по вождению БелАЗа или производству знаменитого зефира – дорогого стоит. Яна Шипко на неделе подсчитала недополученную выгоду. Подробности в сюжете программы «Неделя» на СТВ.

# Экономика # Предприятия Беларуси

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