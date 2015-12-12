Рост экономики будет обеспечен без социального шока: Президент Беларуси провел совещание по бюджету-2016

Зарубежные визиты президента Лукашенко (с чего, собственного говоря, мы начали сегодняшнюю программу) стали логичным продолжением экономического понедельника.

Президент в понедельник задал правительству резонный вопрос: будем учиться торговать и создавать новые проекты или выжидать, когда закончится полоса неприятностей в мировой экономике? После этого президент лично поехал налаживать контакты с дальними странами. Но мы сейчас возвращаемся к совещанию в понедельник, во время которого стало понятно, чего же ждать в 2016 году.

Проект бюджета 2016 наряду с пакетом других документов, определяющих денежно-кредитную политику страны, обсуждали на совещании у главы государства. Да, время сложное. Да, внешние факторы не позволяют строить оптимистичных прогнозов. Но плыть по течению – не вариант. Резервы еще есть. Мобилизовать все силы и ресурсы. Вот, пожалуй, главное требование главы государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Год будет проходить в условиях жестких бюджетных ограничений. Нам нужно обеспечить макроэкономическую стабильность, при этом выполнить все обязательства перед людьми. Как и было обещано, приоритет в экономике – это человек.

Социальный ориентир остается неизменным. Оптимизация, но не за счет роста безработицы. Принцип простой: дать человеку рабочее место, спросить за труд, но и заплатить. Внутренний потенциал: повысить производительность и снизить себестоимость, нарастить экспорт, обеспечить положительное сальдо, но и усилить позиции на собственном рынке. В помощь – внедрение новых технологий и грамотное управление предприятиями. Свою позицию глава государства обозначал не раз, вместо сомнительных экспериментов – конкретные предложения и новые проекты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда сложная ситуация в экономике, то надо мобилизовываться известными методами, которыми мы умеем действовать, понимаем их. А не подбрасывать разного рода эксперименты. Мне нужны конкретные здравые предложения, которые понимают все. Сокращать количество показателей (не знаю зачем, вот я никак не могу понять, зачем это делается) не следует. Наоборот, надо доводить больше конкретных показателей. Как было предложение местным органам власти, чтобы немножко начали работать и напрягаться, создание рабочих мест. Тогда мы не будем за ними бегать и указывать им: зовите инвесторов, зовите инвесторов. Они будут бегать за ними и за руку тащить в свои регионы. И безработицы не будет, не будут выкидывать людей на улицу, будут за это нести персональную ответственность. И все остальное. Наша экономика – это всего продажа того, что мы производим. По ценовому фактору мы абсолютно конкуренты. Пока качеству – конкуренты, но если нужно что-то подтянуть, то подтянем так, что кому-то будет плохо дышать, если будут производить плохую или некачественную продукцию. Поэтому все понятно: чудес не бывает в кризисное время. Мы не можем, если даже захотим, создать новую экономику, то есть вместо нашего машиностроительного, к примеру, комплекса, производить что-то космическое. Не сможем, да и не нужно. У нас хорошие люди, хорошее образование, хорошая промышленная школа. Надо немножко шевелиться, напрягаться.

Инфляцию удалось сократить. За 10 месяцев потребительские цены выросли на 10,1 процента. Это ниже уровня прошлого года. Стабилизировался и внутренний валютный рынок. Общий баланс покупки – продажи валюты положительный – 118 млн долларов. Курс определяется рынком. Валютные интервенции – только для сглаживания резких колебаний стоимости корзины. Страна в срок рассчитывается со всеми внешними долгами.

Показатели, заложенные в проект прогнозов 2016, оптимальные, по мнению правительства и Нацбанка. Отнюдь, не либеральные. Жесткие, но реальные. Инфляция – 12 процентов.

Андрей Иванов, финансовый аналитик:

Президент очень строго сказал по поводу того, что мы не будем проводить никаких неолиберальных экспериментов. Это совершенно правильно, потому что сегодня такая турбулентность в окружающем мире. Посмотрите, что твориться. США, живущие в дол, сегодня возвращает к себе промышленность. Сегодня Россия переходит активно со сменой структуры экономики от сырьевого сектора в перерабатывающий. Нам сегодня тоже нужно думать о самодостаточности и понимать, что все процессы взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Президент поручает довести инфляцию до однозначных значений. К 2017 прогнозируют около 9. При основных просчетах будущего года цена нефти – 50 долларов за баррель. Сегодня она ниже, но именно такой прогноз на год делают все наши экономические партнеры. Аналогичные цифры заложили в бюджет и другие государства.

Безусловно, «стресс-тест» у правительства есть. То есть если баррель нефти на деле будет стоить меньше заложенных параметров, предусмотрены меры, реализация которых позволит устоять на ногах. Среднегодовое значение доллара, как и озвучили ранее в Нацбанке, 18 600.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Что касается валового внутреннего продукта – интегрального показателя, который определяет результат функционирования экономики. На 2016 год запланирован небольшой рост – 0,3%. В нынешнем году темпы роста валового внутреннего продукта будут меньше 100%. Порядка 96,5% по итогам года мы ожидаем результат соответствующий.

Президент основные параметры одобрил.

Время меняется, в новых условиях нужно работать по-новому. Обойтись без сомнительных экспериментов, свести к минимуму риски, но не выжидать стабилизации мировой экономики, а развивать свою, принимая адекватные меры и выдвигая идеи для подготовки реальных планов.