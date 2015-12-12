Известные политики, бизнесмены и деятели культуры приняли участие в церемонии открытия Почетного консульства Беларуси во французском Лионе

Беларусь и французский Лион отныне связывают не только традиция ткачества слуцких поясов или память о Жане Эммануиле Жельбере, который основал у нас в стране первую медицинскую академию. В Лионе открылось Почетное консульство Беларуси. В церемонии приняли участие известные политики, бизнесмены и деятели культуры. Илона Волынец — о деталях встречи.

Почетное консульство Беларуси открылось во французском Лионе. Посол Беларуси во Франции Павел Латушко и почетный консул Беларуси в Лионе Жан Жак Ранк торжественно установили на здании белорусский флаг. После чего прошел официальный прием, куда были приглашены известные политики, бизнесмены и деятели культуры. Илона Волынец продолжит тему.

Родина основателей кинематографа братьев Люмьер и известного писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Лион – один из крупнейших политических, экономических и культурных центров Франции. И вот на одной из самых известных площадей Лиона теперь развевается и белорусский флаг…

Именно здесь, на площади Антонин Понсе, открылось почетное консульство Беларуси. Его округ будет включать регион Рона-Альпы. Всего же французский Лион насчитывает более миллиона жителей. Налаживать контакты между деловыми кругами двух стран, реализовывать совместные проекты предстоит почетному консулу Жан Жаку Ранку. Это известный французский адвокат, кавалер ордена почетного легиона. Ему и передан наш Государственный Герб.

Почетному консулу, как уже своего рода проводнику белорусской культуры во Франции, также символично вручили рубашку с национальным орнаментом.

Уже в следующем году в Лионе запланирован бизнес-форум, где представители двух стран представят свои торгово-экономические и инвестиционные возможности. Также жители Лиона смогут поближе познакомиться с белорусской культурой.

С Лионом у Беларуси давно очень тесные исторические контакты. Нашу страну и этот французский город когда-то связали шелковые нити. В Лионе еще в 18 веке ткали слуцкие пояса. В Гродно в честь его уроженца Жана Эммануэля Жилибера назван главный городской парк. А у центрального входа установлена скульптура. Французский ученый основал в Гродно акушерскую и ветеринарную школы, клинический госпиталь и ботанический сад. А вот партнерские отношения Минска и Лиона проверены десятилетиями. Дружат города-побратимы уже 40 лет.