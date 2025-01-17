В правительстве подвели итоги работы за 2024-й – все отрасли экономики сработали в плюс

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, наша страна показала высокие результаты в экономике. Итоги работы за 2024 год подвели 17 января в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьер-министр Роман Головченко отметил, что основные показатели перевыполнены, за исключением экспорта.
Успех в экономике – общий вклад. Все отрасли сработали в плюс. Но основным драйвером стала промышленность. С конвейера сошло рекордное количество грузовых автомобилей и не только: легковых произвели больше 90 тысяч, автобусов – свыше полутора тысяч. При этом техника не залеживается. Уровень складских запасов ниже, чем в среднем за прошедшие 10 лет.
Положительный вклад внесла и оптовая торговля: основные позиции – минеральные удобрения, нефтепродукты, продовольствие. Розница тоже прибавляет, и это несмотря на жесткое ценовое регулирование. Планка была поставлена высокая, но мы ее удерживаем. Вопреки негативным прогнозам всех западных финансовых аналитиков.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Так называемые «независимые» экономисты истерят, пытаются в любом хорошем найти что-то плохое. В Беларуси выросли заработные платы – значит, будет рост цен. В Беларуси выросла денежная масса – значит, будет девальвация. Мы видим риски, у нас достаточно сильный экономический штаб, сильные аналитики работают, которые в состоянии адекватно и без розовых очков смотреть на то, что происходит у нас в стране.
Наша страна уже не первый год живет под западными ограничениями и научилась делать лимонад из «санкционных лимонов». В итоге эффект обратный прогнозируемому – белорусская экономика сработала, значительно улучшив свои показатели. Сегодня реальные денежные доходы белорусов в 10 раз превышают уровень середины 1990-х. А это дополнительные возможности – покупать, отдыхать и сберегать. Вместе мы сумели отвести нашу страну от края масштабного финансового кризиса.
Президент: давайте честно признаем, мы никогда еще так не жили хорошо, как сейчас.
В 2024 году мы открыли новые детские сады, школы, больницы. Отремонтировали больше 5 тысяч километров республиканских и местных дорог. Продолжали наращивать строительство жилья, с акцентом на арендное – показатель увеличили в три раза. Детальный анализ работы за 2024-й проведут позже. А сейчас Министерство экономики и другие ведомства анализируют сложившиеся результаты, чтобы в 2025-м исправить ошибки.