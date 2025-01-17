Головченко об итогах 2024-го: основные показатели перевыполнены, за исключением экспорта

Вопросы торговли и экономического развития страны в целом 17 января и в центре внимания правительства. Подводя итоги 2024 года, Роман Головченко отметил, что основные показатели перевыполнены, за исключением экспорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале 2024-го перед правительством была поставлена сложная, но, как отмечал Президент, выполнимая задача. Исходя из установок, Совмин сформировал мобилизационный план, который был нацелен на ее выполнение. Совместная работа принесла плоды: превысили не только прогнозные, но и общемировые показатели. ВВП – 4%, с ростом 0,2, инфляция – 5,2 при задании в 6%. Доходы населения также выросли. Удалось превысить план и по инвестициям. Только показатель экспорта, скорее всего, не получится выполнить. Но и тут не без рекордов – практически 50 миллиардов долларов. Поставляли в 145 государств, в 14 из них – впервые. Это страны Африки и глобального Юга.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Глава государства глубоко владеет ситуацией в экономике как у нас в стране, так и то, что происходит в мире. То, что год сложный, непростой, связано не только с, допустим, с нашими основными экономическими партнерами, но и с общей ситуацией в мировой экономике, которая остается сложной. И поэтому осознанно идем на такие напряженные цифры, задания, которые стоят в текущем году. Но они реалистичны, добиваться их будем такими же методами, которые подтвердили свою эффективность в текущем году. Поэтому будем работать напряженно над выполнением этой задачи. У нас другого пути нет.