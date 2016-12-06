Замминистра экономики Беларуси: мы в этом году с бизнесом провели серьёзную работу

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Скажите, вопрос, наверное, диалога бизнеса малого и среднего с властью – самый острый. Как ведётся этот диалог, по-Вашему? Как Вы их слышите?

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Вы знаете, это, действительно, очень актуальная тема. И бизнес её неоднократно поднимает, эту тему по диалогу власти и бизнеса.

Жалуются, недовольны.

Говорят, что этот диалог не настолько активен. Но мы в этом году с бизнесом провели серьёзную работу. Есть нормативно-правовой акт, который регулирует работы все, в системе органов госуправления работают общественно-консультативные советы. Это такой новый инструмент, механизм общения власти и бизнеса. Мы внесли изменения в законодательство и уже с этого года, с четвёртого квартала в общественно-консультативных советах представительство бизнеса – 50%. 50 на 50. Второй момент: если раньше общественно-консультативные советы – сегодня на площадке в стране их действует около 30, даже более – рассматривались вопросы только проектов нормативно-правовых актов, то сегодня, по законодательству, должны рассматриваться и проблемные вопросы, которые волнуют бизнес.

Как часто собирается этот совет?

Ирина Костевич:

Вы знаете, по-разному. Допустим, в министерстве экономики – достаточно активно.

И есть кварталы, где мы собираемся и каждый месяц, по мере необходимости.

Есть, конечно, органы, которые более пассивно относятся к этому вопросу, поэтому в нормативно-правовом акте предусмотрели: максимально плановая, системная работа. То есть, это – не, когда загорелось, а, действительно, работать стратегически и понимать. То есть, выстраивать плановую работу с бизнесом. Чтобы бизнес понимал, что, действительно, власть заинтересована в работе с ним. И эта работа будет выстраиваться на плановой основе.