В переговорах по газу с Россией есть прогресс: глава Минэнергетики Беларуси

Новости Беларуси. Министерство энергетики Беларуси отмечает прогресс в переговорах по газу с Россией. Об этом сообщил сегодня глава ведомства Владимир Потупчик по итогам очередного раунда переговоров со своим российским коллегой Александром Новаком.

Напомню, наша страна рассчитывает на пересмотр формулы платы за голубое топливо, предусмотренной межправительственным соглашением. Окончательное решение пока не принято. Однако, по словам Потупчика, «российская сторона начинает нас слышать и понимать».

Очередные переговоры партнеры намерены провести в Москве еще в этом месяце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.