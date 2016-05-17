70% белорусов не ведут учет расходов, но следят за скидками

Новости Беларуси. Белорусам не хватает финансовой грамотности. По результатам социсследования, которое инициировал Национальный банк, оказалось, что большинство граждан не разбирается в финансовых инструментах и пользуется лишь базовыми продуктами – оплата коммунальных расходов, валютно-обменные операции и погашение кредитов.

Более того, 70% белорусов не ведут учет расходов и доходов, но при этом хорошо ориентируются в дисконтных программах, то есть регулярно следят за наличием и пользуются скидками.

Четверть опрошенных интересуются уровнем инфляции и размером социальных выплат. 20% респондентов изучают кредитную политику белорусских банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.