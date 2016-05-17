Прямой эфир

70% белорусов не ведут учет расходов, но следят за скидками

17 мая 2016 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусам не хватает финансовой грамотности. По результатам социсследования, которое инициировал Национальный банк, оказалось, что большинство граждан не разбирается в финансовых инструментах и пользуется лишь базовыми продуктами – оплата коммунальных расходов, валютно-обменные операции и погашение кредитов.

Более того, 70% белорусов не ведут учет расходов и доходов, но при этом хорошо ориентируются в дисконтных программах, то есть регулярно следят за наличием и пользуются скидками.

Четверть опрошенных интересуются уровнем инфляции и размером социальных выплат. 20% респондентов  изучают кредитную политику белорусских банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Экономическая рубрика

Другие новости рубрики

Все новости
Продажи новых автомобилей в Беларуси выросли на 6%
17 мая 2016 14:18

Продажи новых автомобилей в Беларуси выросли на 6%

Белорусы чаще всего страхуют машины и здоровье
17 мая 2016 14:11

Белорусы чаще всего страхуют машины и здоровье

Рост экспорта и новые рабочие места – какие задачи стоят перед Правительством по итогам работы в I квартале?
17 мая 2016 13:40

Рост экспорта и новые рабочие места – какие задачи стоят перед Правительством по итогам работы в I квартале?