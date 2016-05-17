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Продажи новых автомобилей в Беларуси выросли на 6%

17 мая 2016 14:18
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Новости Беларуси. Продажи автомобилей с конвейера в Беларуси выросли на 6%. При этом общие темпы обновления парка по-прежнему сокращаются.

В первую очередь, за счет изменения курса российского рубля, ибо львиная доля свежих авто в прошлом году была результатом неорганизованного ввоза из России. Сегодня белорусский клиент чаще готов покупать новую машину за счет заемных средств, а это автоматически закрывает двери дилерских центров наших соседей.

Кроме того, цены на автомобили постепенно идут вверх опять-таки на фоне курсовых изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Автомобили

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