Продажи новых автомобилей в Беларуси выросли на 6%

Новости Беларуси. Продажи автомобилей с конвейера в Беларуси выросли на 6%. При этом общие темпы обновления парка по-прежнему сокращаются.

В первую очередь, за счет изменения курса российского рубля, ибо львиная доля свежих авто в прошлом году была результатом неорганизованного ввоза из России. Сегодня белорусский клиент чаще готов покупать новую машину за счет заемных средств, а это автоматически закрывает двери дилерских центров наших соседей.

Кроме того, цены на автомобили постепенно идут вверх опять-таки на фоне курсовых изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.