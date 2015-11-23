В Парке высоких технологий в Минске у каждого желающего появилась возможность создать собственную компанию

Новости Беларуси. В IT-сферу через бизнес-инкубатор. Сегодня в Беларуси у каждого есть реальная возможность открыть свое дело в программировании. При этом за помощь и консультацию специалисты оплаты не требуют.

Максим Слиж, СТВ:

Созданный в Парке высоких технологий бизнес-инкубатор сегодня позволяет в Минске сгенерировать лучшие идеи из IT-сферы. Как отмечают сами разработчики: стартап для них —возможность отправиться в большое плавание.

Алексей Крученок взял курс на синтез обучения с игрой. Суть его проекта в программе, которая поможет создать виртуальную школу. Без учебников, но с высоким показателем успеваемости. В бизнес-инкубаторе стартапер планирует реализовать свою идею в течение года.

Алексей Крученок, директор IT-компании:

Стоимость тех ошибок, которые вы не сделаете, пообщавшись с людьми, которые сделали уже эти ошибки, это прекрасный шанс для молодых белорусских компаний.

Инкубатор дает шанс каждому, а еще обучает и не берет денег за помощь. Павел Шагойко — генеральный директор IT-компании. На рынке программирования бренд уже 20 лет. А с появлением Парка высоких технологий, его резиденты сегодня не только каждый год увеличивают штат, но и выступают в роли инвесторов.

Павел Шагойко, генеральный директор IT-компании:

В настоящий момент очень велика технологическая составляющая, которую обеспечивают наши белорусские инженеры. Соответствующим образом со стороны компании существует обратный процесс инвестиций в белорусскую экономику. Только в это здание инвестировали порядка 30 миллионов долларов.

Новый комплекс на пять тысяч сотрудников — пример того, каким должен быть подход к созданию условий для видения бизнеса со стороны государства. «Белорусская силиконовая долина» появилась по указу президента в 2005 году. Льготы при кредитовании, аренде и налогах. А уже через десять лет — ПВТ входит в топ 30 крупнейших производителей IT-продукции в мире. Доказано: разработками отечественных программистов пользуется каждый день более одного миллиарда человек.

Валерий Цепкало, директор ГУ «Администрация Парка высоких технологий»:

Взаимодействие с молодежью, взаимодействие с системой образования, взаимодействие с администрацией Парка высоких технологий, взаимодействие с нашими уже существующими резидентами. Вот это все и формирует определенную экосистему, которая будет, мне кажется, определять экономическое лицо в Беларуси в ближайшие пять, а, может быть, 10 лет.

Тем временем в команде Алексея уже шесть человек. Они познакомились в инкубаторе и решили уже в следующем году создать единственный в мире проект школы с высоким интеллектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.