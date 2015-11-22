Скрытая реклама. Как ритейлеры влияют на наше подсознание и где увидеть ловушку

Новости Беларуси. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, а каждый ритейлер – разведать тайные ниточки нашего потребительского сознания. Это модное во всем мире словечко ворвалось в нашу жизнь недавно. Отличие ритейлера от обычного продавца в том, что он обладает всеми тонкостями искусства «продать во что бы то ни стало». А в достижении этой цели, как говорится, все средства хороши, в том числе и незаконные.

Самый дорогой товар в мире ритейла – это информация. Обычный покупатель чаще всего даже не догадывается, что на него уже составлено шопинг-досье. Данные о нем собирают, что называется, не отходя от кассы. Ведь именно кассовый аппарат первым анализирует содержимое продуктовой корзины, а уже после система отправляет покупателям данные о всевозможных акциях и распродажах.

Как это работает на практике? В США отец узнал об интересном положении дочери именно из рекламной рассылки. Девушка чаще обычного покупала товары для беременных. Магазин моментально отреагировал и сообщил клиентке о скидках на продукцию для будущих мам. Но девушка пользовалась папиной кредиткой, поэтому он первым (хотя нет, уже вторым) узнал о пополнении в семье.

Такие технологии распространены по всему миру, рассказывает Дмитрий. Его компания поставляет кассовые аппараты в нашей стране.

Дмитрий Шелковский, руководитель управления автоматизации предприятий торговой компании:

В основе всего лежит информация, которой нужно управлять, которую нужно анализировать. Это непременное условие для того, чтобы правильно работать, строить свою работу, строить ассортимент, закупки.

Что еще интересного может знать о вас кассовый аппарат? Привычки, вкусы, место последнего отдыха, дату рождения дочери. Все, о чем сам покупатель рассказывает, к примеру, в социальных сетях.

В это рекламное агентство стекаются данные о потенциальных потребителях буквально по одному клику. Так работает контекстная реклама, с который сталкивался каждый, кто хоть однажды заходил в Интернет.

Простой пример. Прочитав эту статью, буквально уже на следующей странице мы наткнулись на рекламу обедов. Не читает же Интернет мысли? Пока мы изучали меню, поисковая система уже продала эти данные рекламодателю, а он в считанные секунды предложил отобедать.

Алексей Шабловский, директор рекламной компании:

Все эти моменты, конечно же, соответствуют законодательству. Решается это различными способами. Например, когда вы пользуетесь какой-то системой, то вы подтверждаете то, что вы согласны с ее правилами.

То есть это вполне законно, а система запоминает все ваши шаги в Интернете и хранит эту информацию годами, а то и десятилетиями. Кстати, стоят такие данные не так и много.

Алексей Шабловский, директор рекламной компании:

От одного цента за клик, за переход на сайт с рекламы, до десятков и сотен долларов.

Кстати, именно Интернет дал пищу для творчества оффлайн-продавцам. В Британии на заправках и в магазинах крупной торговой сети появились вот такие камеры. Они не только следят за честностью посетителей, но и сканируют их лица и находят в Интернете или в социальных сетях. Такая технология теоретически может обезопасить магазин от мошенников. Другой подход к добропорядочным потребителям.

Елена Заболоцкая, автор проекта:

Вам могут предложить персонифицированный вариант. Например, они могут понимать, что в прошлый раз вы покупали примерно такие товары, сейчас они, наверное, у вас уже закончились и вам надо предложить что-то.

Елена изучает поведение покупателя уже несколько лет и придумала свой способ, как сделать шопинг эффективнее. Этот пингвин привлекает внимание клиента: повторяет его жесты, включает музыку, а параллельно изучает, сколько времени человек провел в магазине, что его заинтересовало, когда к нему подошел продавец. Одним словом, это шпион.

Елена Заболоцкая, автор проекта:

Ситуация, когда мы анализируем, как люди двигаются в магазине, не нова. Сейчас в современном мире многие большие компании используют видеоаналитику у себя в магазинах.

Иногда в магазинах за покупателями следят даже манекены. Разработчики в их зрачок могут вставить небольшую камеру, которая сканирует всех покупателей. Поэтому, задержавшись у очередной модной новики, улыбайтесь – возможно, вас снимают.

Иногда сама реклама становится объектом фотокамер. В Японии купить продукты можно даже в метро. Выбираете в таком магазине товар, сканируете специальный код и отправляете запрос продавцу. Когда японец приезжает домой, заказ уже ждет у двери его квартиры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пока такая технология не добралась до Европы, но в нашей стране есть другие способы эффективных продаж. Александр предлагает хранить скидочные, бонусные, накопительные карты в своем мобильном.

Александр Агейчик, разработчик мобильного приложения:

Видят ли вашу скидочную, покупательскую историю те компании, которые здесь есть? Да, если вы их клиент, они видят. Если вы не их клиент, например, держите карточки других компаний, то они вас не видят. Никаких дополнительных данных, которые вас как-то раскрывают, они не собирают. Все, в принципе, в пределах тех норм морали и этики, которые сейчас существуют.

Об этих нормах во многих странах задумались уже давно. В США шлифуют документ, регулирующий сбор и использование персональных данных ритейлерами. В Европе разрабатывают закон, который оградит покупателя от наблюдения в магазинах. В Бельгии и вовсе суд обязал одну из крупнейших социальных сетей прекратить слежку за своими пользователями. Постановление обжаловали, но прецедент есть, и, судя по скорости развития технологий, далеко не последний.