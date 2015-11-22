Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 22 ноября: деноминация в Беларуси в 2016 году, Декрет о вкладах и Декрет № 8

Последние недели принесли нам несколько важных новостей, которые касаются финансовой системы каждого белоруса. И если так называемый Декрет о вкладах касается в большей степени самых взрослых наших с вами сограждан, которые так или иначе сталкиваются с банковской системой (либо получая заработную плату, либо храня деньги в банках), то деноминация, безусловно, касается каждого. Даже самый маленький белорус в самом ближайшем будущем сможет как мы в своем детстве поиграть с копеечкой. И если говорить уже о Декрете № 8, который излагает в новой редакции «Декрет о создании дополнительных условия для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь», то, в общем-то, если он и не касается в первом приближении каждого белоруса, то, говоря о глобальных продвижениях в строительстве нашей страны, это жизненно важный вопрос.

Гости в студии:

Александр Тимошенко, начальник управления общественных связей, пресс-секретарь Национального банка Республики Беларусь;

Геннадий Господарик, первый заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк»;

Людмила Нехорошева, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики промышленных предприятий БГЭУ;

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Александр Шпаковский, политолог;

Андрей Дерех, председатель совета директоров инвестиционной компании