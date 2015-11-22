Александр Суриков: Серьезных треволнений с колебаниями белорусского рубля в 2016 году быть не может

Вернемся к нашим стратегическим партнерам на востоке – необъятной России, отношения с которой всегда строились и в масштабе политического диалога «Минск-Москва» (это к вопросу предстоящего визита Александра Лукашенко в Российскую Федерацию, о чем белорусский лидер заявил на уходящей неделе), и, конечно, в масштабе крепких хозяйственных связей с регионами. К слову уже в этот понедельник в Беларусь приедут делегации из Ленинградской и Новосибирской областей.

Накануне важных событий в союзных отношениях мы отправились в гости к главе российской дипломатии в нашей стране господину Сурикову, правда, не с палкой белорусской колбасы, как в канун прошлого Нового года, а просто с пустыми руками.

Александр Александрович, в прошлый раз мы к вам на интервью приехали с колбасой. Сейчас, вроде как, нет повода, но о некоторых шероховатостях на встрече с президентом Беларуси вы все-таки сказали. Что вы имели в виду?

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Я имею в виду, что даже во взаимоотношениях самых дружественных стран, самых близких соседей всегда есть шероховатости, потому что взаимоотношения, в том числе торгово-экономические, в первую очередь, всегда имеют претензии бизнеса к бизнесу. Совершенно небольшие…

И предпосылок нет?

Александр Суриков:

И предпосылок нет, конечно, никаких. К серьезным, тогда это называли «торговые войны». Я это никогда не называл «войнами». Это обычные оттенки конкуренции в том числе. А сейчас есть шероховатости, потому что в мире появилось за это время такое понятие, как «молочные жиры» (тогда их не было), которые вышибают из седла, если можно так выразиться, и наше сельское хозяйство, российское, и белорусское сельское хозяйство. Есть вопросы? Есть вопросы. Шероховатости есть? Есть, потому что через Беларусь немножко начало идти не белорусского производства. Урегулировать надо? Надо. И закрыть тему, чтобы сельское хозяйство ни России, ни Беларуси не страдало от этих вещей.

В недавнем интервью алтайской газете, я могу ошибаться, вы сказали, что за некачественную колбасу в Беларуси могут и посадить.

Александр Суриков:

Могут и посадить, это совершенно верно, потому что у вас действует ГОСТ в стране, в Беларуси. И все изделия, в том числе мясные изделия, к которым относится колбаса, должны соответствовать этому ГОСТу, государственному стандарту. Отступление от ГОСТа является нарушением. Может быть и уголовная ответственность.

Свой первый официальный визит президент Беларуси совершит именно в Россию. И в принципе в мировой политике, геополитике такая очень симптоматичная вещь, говорящая.

Александр Суриков:

Правильно высказался Александр Григорьевич, что «мой первый визит в Россию снимает многие вопросы, которые, может быть, имеются». Вопросы в том, в первую очередь, кто стратегический партнер Беларуси, у кого самые большие серьезные торгово-экономические отношения, куда экономический вектор развития Беларуси и политический сегодня склонен. Вот и весь вопрос. Получается, что это Россия. Первый государственный визит осуществляется в Россию по приглашению нашего президента Владимира Владимировича Путина. И мы благодарны за такое решение Александра Григорьевича Лукашенко.

Коль вы заговорили об экономике, действительно, у нас и в межгосударственном, и особенно межрегиональном плане очень сильные экономические связи. Что прогнозируете в следующем году? Чего ждать в экономике России, что могло бы повлиять на экономику Беларуси, на наше благосостояние в том числе?

Александр Суриков:

Я думаю, что российский рубль приостановил свое серьезное падение. Колебания его на рынке будут. К сожалению, в большой степени зависит до сих пор от цены на нефть. Но, видимо, тоже глобальные колебания нефтяных цен закончились, какие-то мелкие могут быть. Серьезного подъема в будущем году, видимо, ожидать не придется, потому что пока еще мировая экономика не начала подниматься серьезным образом. Поэтому есть вопросы. И, видимо, нефть где-то так (наверное, правильные расчеты сделаны нашими экономистами и белорусскими тоже) будет в районе 50 долларов колебаться, вокруг этой цены. Видимо, это то, что и сейчас. И рубль российский, видимо, будет в той же самой степени. То же самое будет в 2016 году. Видимо, никаких серьезных треволнений с колебаниями белорусского рубля тоже быть не может.

То есть следующий год проще будет?

Александр Суриков:

Да, несколько проще. Видимо, он чуть-чуть тоже может колебаться, потому что решение Нацбанк Беларуси перейти на «плавающий» курс по опыту – это правильное решение. И, видимо, серьезных треволнений ожидать нельзя. Россия закладывает бюджет 2016 года, который уже принят в первом чтении. Среднегодовой курс – 63,3 рубля. Видимо, на эту цифру ориентироваться будет и бюджет Беларуси.

Российские пассажирские самолет не летают в Египет. В этой ситуации в плане отдыха россиян Беларусь могла бы подставить плечо?

Александр Суриков:

В любой точке может быть подставлено. Сейчас оно подставлено по перемещению украинских граждан, потому что по инициативе украинских властей закрыто прямое авиационное сообщение между Россией и Украиной, Москвой и Киевом. И сегодня украинские граждане (наверное, не очень удобно все-таки), но имеют окно через Минск на Москву. И в связи с этим увеличилось даже количество рейсов Киев – Минск и Минск – Москва. Наверное, это подставлено плечо. Потому что колоссальное количество родственников на Украине и в России живет, им же надо как-то общаться, в гости ездить. Наверное, это правильно. Что-то может быть и по Египту.

Давайте мы россиянам, нашим братьям, предложим совершенно безопасные белорусские санатории в Витебской области, под Минском.

Александр Суриков:

Я так думаю, что на Новый год процентов 70 всех точек отдыха в Беларуси будет заполнено россиянами.

Да еще с лета выкуплены эти путевки.

Александр Суриков:

А сейчас, когда сократились египетские дела, есть какая-то настороженность россиян, и в Турцию в том числе, то, наверное, ближайший наш друг и сосед, можно сказать, брат – Беларусь. Тут все рядом. Я думаю, что у них интерес к Новому году, если уже не сейчас, мест не будет.

Вы рекомендуете.

Александр Суриков:

Я, конечно, рекомендую.

В завершении беседы все-таки к серьезным вещам. Как вы полагаете, о чем пойдет речь на этой первой и, вероятно, такой знаковой встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина?

Александр Суриков:

Вы знаете, у нас же чрезвычайно много вопросов. Я вспоминаю иннаугурационное выступление Александра Григорьевича, что мы будем развивать наши взаимоотношения в рамках Союзного государства. Что такое развивать? Как Союзное государство укрепить, что, зачем и почему. Надо пообсуждать, чтобы оно, я имею в виду Союзное государство, все-таки являлось примером для всех интеграционных проектов на постсоветском пространстве. Оно и так является примером. Но более ярким примером. То есть дальнейшее расширения взаимодействия в области полномочий, возможно, Союзного государства, в области расширения интеграционных, кооперационных процессов, в области экономик Союзного государства. В области той же ценовой политики с углеводородами, как его дальше расширять. Пока у нас записан 2024 год: выйти на единые подходы. Можно же и раньше сделать. Это же движение мы начали с вами, по цене на нефть, на газ. Может быть, там его пообсуждать дальше, чтобы оно приобрело более удобные формы. То есть вопросов хватает.