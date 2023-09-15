В Беларуси собрали почти полмиллиона тонн сахарной свёклы

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность Беларуси будет обеспечена. Аграрии прикладывают все усилия, чтобы урожай 2023 года был собран в срок и качественно сохранен. Сейчас в фокусе внимания – крупяные культуры и корнеплоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без малого 33 тысячи тонн намолочено гречихи, более 15,5 – проса. Урожайность складывается на уровне 15 и 19,5 центнера с гектара соответственно. Активно идет заготовка картофеля. На это утро было накопано почти 196 тысяч тонн. А сахарной свеклы убрали без малого полмиллиона тонн. Урожайность высокая – с гектара собирают 447 центнеров.

Продолжается в хозяйствах работа на кукурузных плантациях. На зерно царицу полей убирают в четырех областях. Намолочено уже 43 тысячи тонн зерна. Что до республиканского каравая, его вес превысил 7 миллионов 160 тысяч тонн.