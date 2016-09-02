В Нацбанке полагают, что белорусы оставят себе на память купюры старого образца

Новости Беларуси. В кошельках у белорусов осталось около 10% старых денег. Большая часть купюр образца 2000 года уже изъята из обращения. На руках у населения практически не осталось крупных банкнот номиналом 50, 100 и 200 тысяч рублей. Тем не менее, в Нацбанке предположили, что изъять все купюры из оборота не получится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Камович, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Национального банка Республики Беларусь:

Если же говорить о том, что 100% купюр, которые были выпущены Национальным банком и имеют сейчас хождение, будут выведены из обращения, то, наверно, 100% не будет, белорусы, наверно, оставят себе какие-то купюры просто на память.