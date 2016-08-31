Новости экономики за 31.08.2016

Новости Беларуси. Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть за пределы ЕАЭС. В среднем ставки снизятся на 10%. В целом до конца года наша страна планирует заработать на данных отчислениях более миллиарда долларов. На какие цели казна тратит эту статью дохода, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ПОШЛИНЫ НИЖЕ

С завтрашнего дня за тонну сырых углеводородов плата составит 80 долларов вместо нынешних 90. Сокращается размер ставки и по нефтепродуктам – бензину, дизтопливу, маслам. Наша страна импортирует нефть из России беспошлинно, а полученные от экспорта сборы расходует на погашение внешнего долга.

САМ СЕБЕ РАБОТОДАТЕЛЬ

Самозанятость сэкономит бюджет белорусов. Приобретение патента избавит от необходимости вести бухгалтерию и отчитываться перед налоговой. Подобную инициативу предложили в Совете Республики с целью активизировать деловую инициативу белорусов. Разрешение на самозанятость предварительно может распространяться на ремесленников, фрилансеров, репетиторов, физлиц, предлагающих клининговые услуги. Стоимость предполагаемого патента обсуждается.

Валерий Иванов, доцент Института экономики Национальной академии наук Республики Беларусь:

Это возможность получить со стороны государства защиту его экономических и социальных интересов. Это возможность учесть данный период в страховом и трудовом стаже. Это возможность перейти к новому статусу предпринимателя.

СУБСИДИИ ПО ОКТЯБРЮ СЧИТАЮТ

Первые «жировки» с начисленными субсидиями белорусы получат в ноябре. Извещения об оплате коммунальных услуг за октябрь дополнит новый пункт – в нем и будет указан размер дотации. Льготы предоставят по выявительному принципу ежеквартально. Для начисления по заявительному необходимо подавать документы каждые полгода.

ЕРИП ПОДЕШЕВЕЕТ

Оплата «жировки» через ЕРИП подешевеет. С 1 сентября при дистанционных расчетах будет взиматься комиссия в 1%, сегодня – на 0,02% больше. Иными словами, при оплате коммуналки в размере 100 рублей дополнительные издержки составят 1 рубль вместо нынешних 1 рубль 20. Подобное снижение стало возможным благодаря росту числа безналичных дистанционных расчетов.

Белорусский рубль на торгах сегодня укрепился относительно корзины валют. При этом доллар подорожал на четверть копейки. На четверг курс составит 1 рубль 96 копеек. Евро подешевел на 0,08 копейки. По Нацбанку первого сентября – 2,18. Российский рубль потерял тысячную долю и завтра будет стоить не многим более 3 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.