На руках у белорусов осталось всего 10% банкнот старого образца

Новости Беларуси. В кошельках у белорусов осталось около 10% старых денег. Большая часть купюр образца 2000 года уже изъята из обращения. На руках у населения практически не осталось крупных банкнот номиналом 50, 100 и 200 тысяч рублей. Тем не менее, в Нацбанке предположили, что изъять все купюры из оборота не получится. Скорее всего, люди захотят оставить мелкие деньги себе в качестве сувениров.

Напомним, 1 июля в Беларуси началась деноминация в масштабе 1 к 10 000. Оба вида денег будут находиться в параллельном обращении до конца года. А в течение 5 лет банкноты старого образца можно будет обменять на новые в любой сумме и без взимания комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.