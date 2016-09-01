Новости экономики за 01.09.2016

Новости Беларуси. Нацбанк снизил норму обязательной валютной выручки экспортеров. Еще зимой 2015 года белорусские компании, которые работают на рынках зарубежья, должны были продавать на бирже 50% полученных денег. Поэтапно эта цифра снизилась более чем в два раза. Почему были ослаблены финансовые обязательства бизнеса, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ВЫРУЧКА В СВОЕМ КАРМАНЕ

Теперь компании, которые занимаются реализацией товаров и услуг за рубеж, должны продавать на бирже 20% полученных средств. Подобная практика существует в стране давно, ранее экспортеры продавали треть выручки. Такая политика способствовала поддержанию валютного рынка. Снижение размеров обязательной реализации иностранных денег, по мнению финансистов Нацбанка, позволит бизнесу увеличить инвестиции в собственное развитие.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари-Евразия»:

Компаниям-экспортерам в конце концов рубли нужны хотя бы для того, чтобы платить зарплату, налоги. Нет абсолютно никакой уверенности, что завтра или через неделю валюта будет обязательно дороже, поэтому как-то специально ее придерживать нет никакого смысла.

НИ КАПЛИ МИМО

За воду заплатят все. Для собственников квартир, в которых никто не прописан и нет счетчиков, установлен специальный тариф.

В таких апартаментах условно на каждые 20 квадратных метров приходится 1 житель, который потребляет 130 литров воды в день. Таким образом, расходы в квартире, например, площадью 46 квадратов составят 15,6 кубометров в месяц. Перемножая на тариф, выходит сумма 17 рублей 80 копеек ежемесячно. К слову, только в Минске подобных апартаментов около шести тысяч.

Белорусский рубль на торгах сегодня не изменился относительно корзины валют. Доллар укрепился на тысячные доли копейки. На пятницу курс составит 1 рубль 96 копеек. Евро, напротив, подешевел, тоже несущественно, разница заметна при обмене крупной суммы. По Нацбанку – 2,18. Российский рубль также ослаб и завтра будет стоить чуть более 3 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.