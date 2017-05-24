В Мозыре интересно с точки зрения реализации реальных проектов: строительство нового комплекса на МНПЗ

Новости Беларуси. Модернизация как главная стратегия производства. Мозырский нефтеперерабатывающий завод международные эксперты в один голос называют самым динамично развивающимся во всем восточно-европейском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала века сумма реализованных здесь инвестпроектов превысила полтора миллиарда долларов, а нефтепродукты покупают даже в странах с самыми жесткими экологическими требованиями. Обсудить белорусский опыт и перспективы развития отрасли 24 мая собрались ведущие специалисты из полутора десятков стран. Технологий и ноу-хау, которыми обладают люди в этом зале, достаточно, чтобы построить самый современный нефтеперерабатывающий завод на планете. Но для того, чтобы внедрять такие разработки, одних денежных инвестиций мало: нужны команда и опыт.

Колин Чапман, президент консалтинговой компании в сфере нефтепереработки (ОАЭ):

Для меня это лучший завод в Беларуси и СНГ. Для всех стран интересно, что здесь каждый год вводятся новые проекты. Это трудно, трудно финансировать. Мы делаем много конференций по всему миру: в Москве, Азии, Дубае. Но здесь, в Мозыре, интересно с точки зрения реализации реальных проектов. Виталий Павлов, генеральный директор ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»:

На заводе проведена масштабная, глобальная работа, которая позволяет заводу и с точки зрения технологий соответствовать на данном этапе современным требованиям, и выпускать высококачественную продукцию, которая будет конкурентоспособна буквально на всех без исключения рынках. Всего за одно десятилетие на МНПЗ удалось увеличить глубину переработки нефти до 74 %, а качество абсолютно всей продукции довести до стандарта не ниже «Евро-5».

Михаи Городецкий, коммерческий директор Управления индустриальных бизнесов (Россия):

Многим европейским производствам можно равняться на Мозырь, а не наоборот. Лучшие технологии, лучшие лицензиары здесь, в Беларуси. Реализовать свои передовые разработки именно в Мозыре считают большой удачей и российские, и европейские разработчики. Тибо Сож, технолог Французского института нефти:

Наша компания является подразделением Французского института нефти. Вместе мы реализовали не один проект. Я ответственно заявляю, что технологии на этом предприятии самые передовые на планете. Сейчас МНПЗ реализует один из самых амбициозных проектов в своей истории. В самом разгаре строительство Комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.

Александр Гуд, исполняющий обязанности директора дирекции по реконструкции и развитию ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»:

Все процессы нефтепереработки по переработке тяжелых нефтяных остатков – это высокотехнологичные и очень сложные в эксплуатации процессы. Но они имеют хороший экономический эффект. Сейчас завод перерабатывает нефть и у него в остатке есть мазут, который является низкорентабельным продуктом. Реализуя этот комплекс, мы отправляем на переработку мазут и получаем товарную продукцию. Ввод комплекса, намеченный на 2019 год, увеличит глубину переработки нефти до рекордных 90 %. Производство фактически станет безотходным.