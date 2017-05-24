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Из КНР в Беларусь по новому ЖД-пути следует первый поезд с товарами

24 мая 2017 15:35
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Новости Беларуси. Из Китая в Беларусь следует первый товарный поезд по новой прямой железнодорожной ветке, которая должна стать одним из важных транспортных коридоров между КНР и Европой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пути он будет еще более 10 дней.

Первый поезд везет в нашу страну 41 контейнер китайских товаров: от мобильных телефонов до запчастей для автомобилей. Раньше экспортную продукцию из южных китайских городов вывозили либо морским путем, либо длинным железнодорожным.

Теперь поезда будут доезжать до границы по кратчайшему пути, что позволит сократить время доставки и снизить ее стоимость.

Подробнее об экономических новостях Беларуси в видеоматериале.

# Экономика # Беларусь-Китай

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