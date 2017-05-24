«Для меня это лучший завод в России и СНГ»: опыт модернизации Мозырского НПЗ изучают зарубежные нефтепереработчики

Только за 11 лет с 2005-го по 2016 год в предприятие вложили более 1,5 миллиардов долларов, что сделало завод одним из самых современных на континенте.

Новости Беларуси. Инвестиционные проекты белорусских нефтепереработчиков объединили 24 мая ведущие компании планеты. Участники научно-технической конференции на опыте динамичной модернизации Мозырского НПЗ изучают инновации и перспективы развития всей отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колин Чапман, президент консалтинговой компании в сфере нефтепереработки (ОАЭ): Для меня это лучший завод в России и СНГ. Для всех стран интересно, что здесь каждый год вводятся новые проекты. Это трудно, трудно финансировать. Мы делаем много конференций по всему миру: в Москве, Азии, Дубае, но здесь, в Мозыре, интересно с точки зрения реализации реальных проектов.

Виталий Павлов, генеральный директор ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»:

На заводе проделана большая работа, позволяющая нам соответствовать с точки зрения технологий современным требованиям и выпускать высококачественную продукцию, которая конкурентоспособна буквально на всех без исключения рынках.

Сейчас на Мозырском НПЗ реализуется один из самых амбициозных проектов в своей истории. В разгаре строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Его ввод увеличит глубину переработки нефти до рекордных 90%.