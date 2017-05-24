До конца июня на заводе «БелДжи» будет готова первая промышленная партия автомобилей

Новости Беларуси. Строительно-монтажные работы сделаны почти на 100 %. Базовые цеха – сварки, окраски и сборки, а также испытание – «сдадут» до 15 июня.

И проведут их тестирование: за первые трое суток соберут более 200 автомобилей.

Специалисты оценят работу оборудование, качество сборки.

До конца года завод «БелДжи» должен выйти на мощность 60 тысяч машин в год.