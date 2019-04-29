Выросла стоимость билетов на поезда в Украину

Новости Беларуси. Билеты на поезда в сообщении с Украиной подорожают. Инициатором стала украинская железная дорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены прибавят от 16 до 29 % в зависимости от расстояния следования пассажиров по территории Украины и выбранной категории вагонов для поездки.

Например, стоимость проезда в фирменном поезде Минск–Киев в купейном вагоне вырастет на 20 рублей до итоговых 154. Стоимость проезда в скором поезде Минск–Одесса в плацкартном вагоне увеличится на 34 рубля – заплатить придется 153 рубля.